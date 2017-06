Westfalen-Oberligist Hammer SpVg hat einen neuen Torhüter verpflichtet.

Im Kampf um den Stammplatz im Tor der Hammer Spielvereinigung wird künftig Torhüter Jarno Peters Jarno Peters» zum Profil eingreifen. Der 23-Jährige, 1,91 Meter große Torwart wechselt vom Regionalligisten SC Verl in den Hammer Osten.

In den letzten Spielzeiten kam Peters als Ersatzkeeper nicht wie von ihm erhofft zum Zuge und will nun im Team von Sven Hozjak wieder mehr Einsatzzeiten verbuchen. In der letzten Saison spielte Peters nur im Westfalenpokal.

Ausgebildet wurde der Hammer Neuzugang bei Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld und dem VfL Osnabrück. Über die Seniorenstationen Schalke 04 II, Arminia Bielefeld und SV Rödinghausen kam der in Ibbenbüren geborene Peters im vergangenen Sommer zum SC Verl.