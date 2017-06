Was RevierSport bereits vermeldet hatte, ist nun offiziell bestätigt worden. Jan Siewert wird neuer Trainer der Regionalliga-Reserve von Borussia Dortmund.

Der 34-Jährige trainierte zuletzt die U19 des VfL Bochum und war zugleich Assistent von Chefcoach Gertjan Verbeek. In der Saison 2015/16 war Siewert für den Regionalligisten Rot-Weiss Essen tätig, wurde dort aber aufgrund fehlender Erfolge in der Rückrunde wieder entlassen. Siewert hatte seine Stelle beim VfL im Sommer vergangenen Jahres angetreten und ist mit der U19 in der Saison 2016/17 in der A-Junioren Bundesliga West auf Platz vier gelandet. Nun wurde sein Vertrag in Bochum aufgelöst.

VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter äußert sich zum Wechsel: "Es ist schade, dass uns Jan Siewert auf eigenen Wunsch nach nur einer Saison verlässt, wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet. Die jüngsten Beispiele aus der Bundesliga zeigen, dass der Markt für Trainer inzwischen ebenso an Fahrt aufnimmt wie der für Spieler. Insofern ist das Interesse seitens des BVB auch ein Nachweis der guten Arbeit, die beim VfL Bochum geleistet wird."

Beim BVB-Nachwuchs wird Siewert die Nachfolge von Daniel Farke antreten, der den Verein in Richtung des englischen Zweitligisten Norwich City verlassen hat. Der Sportliche Leiter von Borussia Dortmunds U23, Ingo Preuß, sagt zur Verpflichtung des neuen Trainers: "In Jan Siewert haben wir einen jungen, ehrgeizigen Trainer verpflichten können, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Nachwuchsbereich perfekt zu uns passt. Er soll und wird unsere Talente noch näher an den Profifußball heranführen."

Die Lücke, die Siewert mit seinem Abgang an der Castroper Straße hinterlässt, konnte noch nicht geschlossen werden. Für den VfL geht es nun darum, einen Trainer zu finden, der sich sowohl um die U19 als auch als Assistent um die erste Mannschaft der Bochumer kümmert.