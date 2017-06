Jürgen Klopp ist einer der polarisierendsten Trainer im Fußball-Geschäft. Der ehemalige BVB-Trainer wird am Freitag 50. Grund genug, um auf seine Sprüche zurückzublicken.

Seit knapp zwei Jahren ist Jürgen Klopp nun Trainer des FC Liverpool. In der englischen Hafenstadt ist "Kloppo" mittlerweile so beliebt wie die Beatles. Das liegt vor allem an seiner offenen Art und seinem Humor. Wir haben zu seinem 50. Geburtstag die 50 besten Sprüche für euch und sagen: Alles Gute, Kloppo!

"Ich hatte das Talent für die Landesliga und den Kopf für die Bundesliga. Herausgekommen ist die zweite Liga."

Über seine eigenen fußballerischen Fähigkeiten

"Wenn die Zuschauer Emotionen wollen, du aber Rasenschach anbietest, muss sich einer von beiden ein neues Stadion suchen."

Als Trainer von Borussia Dortmund

Den Weidenfeller müssen wir uns manchmal schönsaufen Jürgen Klopp

"Wir treten nicht mit vollen Hosen an. Ich habe extra noch mal nachgeschaut."

Vor einem Spiel seiner Mainzer bei den Bayern

"Er hat eine Art Ganzkörperprellung."

Über Sven Bender

"Den Weidenfeller müssen wir uns manchmal schönsaufen."

Im satirischen Interview mit WDR-Mann Zeigler

"Beim KSC erwecken sie clevererweise den Eindruck, sie würden den Klassenverbleib anstreben. Ich war in Karlsruhe und habe mich im Wildparkstadion in den VIP-Bereich verlaufen. Wer seinen Gästen so etwas zu essen gibt, der will aufsteigen."

Über die Ligaziele des Karlsruher SC

"Nein, so tief kann man das gar nicht einstellen."

Auf die Frage ob er mit Shinji Kagawa nach einem Kopfballtor vorher am Kopfballpendel geübt habe

"Leck mich am Arsch. Dir jetzt ein Interview zu geben, da hab ich Bock drauf wie Zahnweh. Musst du hier her oder was? Seuchenvogel. Ihr habt 50 Leute beim SWR und du kommst, um Spaß zu haben."

Zu SWR-Reporter Stephan Mai - Klopp konnte bis dato nie gewinnen, wenn Mai im Stadion war

"Der Einzige, der das wirklich gar nicht witzig fand, war Marcel Reif, aber der findet in seinem Leben sowieso nichts mehr witzig."

Nach einem Torjubel von Marco Reus und Pierre-Emerik Aubameyang

"Götze ist der Wunschspieler von Guardiola. Wenn jemand die Schuld trägt, dann wohl ich. Aber ich kann mich leider nicht 15 Zentimeter kleiner machen, spanisch lernen und Tiki-Taka spielen lassen statt wildes Umschaltspiel."

Über den Wechsel von Mario Götze zum FC Bayern

Wie soll ich einem Blinden erklären, was Farbe ist? Jürgen Klopp

"Es war alles gut. Die Stadt, das Stadion, sogar das Wetter. Nur das Ergebnis finde ich weiterhin scheiße."

Über die Niederlage im Champions League Finale in Wembley

"Wenn wir schon mal hier sind, können wir doch eigentlich auch ein bisschen Fußball spielen."

Während einer Halbzeitansprache zu Mainzer Zeiten

"Wie soll ich einem Blinden erklären, was Farbe ist?"

Zu einem Schalke-Fan, der ihn gefragt hatte, wie man Deutscher Meister wird

"UEFA-Cup-Feeling? Ist das sowas wie Sodbrennen?"

Auf die Frage, nach dem ersten Auftritt seiner Elf auf internationaler Bühne

"Ich bin ein bisschen stolz auf meine erste Rote Karte als Trainer. Ich bin zum Schiedsrichter-Assistenten gegangen und habe gesagt: 'Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind. Weil, wenn es 15 sind, dann hast du noch eine frei.'"

Über seinen ersten Verweis als Trainer auf die Tribüne

"Ich habe geschrieben: Schalke? - mit acht Fragezeichen. Er war ein guter Typ, bis heute morgen. Warum, Kevin? Er war beim AC Mailand."

Über den Wechsel von Kevin-Prince Boateng zum FC Schalke 04

"Wir sind immer noch darauf angewiesen, die Spieler anzurufen. Und wenn wir deren Beratern dann ein Angebot machen, denken die immer, wir wollten sie veräppeln."

Über die Einkaufspolitik des FSV Mainz 05

"Ich müsste dafür erst meine ganze Mannschaft verkaufen."

Auf die Frage von Zlatan Ibrahimovic, wann Klopp ihn zum BVB holen werde

"Beim ersten Interview war ich sehr enttäuscht. Beim zweiten zehn Minuten später ging es schon besser. Wenn ich noch eine halbe Stunde warte, dann habe ich wahrscheinlich das Gefühl, dass wir gewonnen haben."

Nach einem enttäuschenden Resultat seiner Mannschaft

"Wenn man meine Motivation in Flaschen abfüllt, dann kommt man dafür in den Knast, wenn man das verkauft."

Vor einem Spiel seiner Mainzer bei den Bayern

"Als der BVB das letzte Mal hier vor 19 Jahren gewonnen hat, wurden die meisten meiner Spieler noch gestillt."

Vor einem Spiel des BVB gegen die Bayern

"Freunde der Südsee, geht mir damit nicht auf den Sack."

Über das Thema Meisterschaft

"I am the normal one."

Bei seiner Vorstellung als Liverpool-Trainer

"Das ist wie einem Ochs ins Horn gepetzt, das kannst du auch einer Mikrowelle erzählen."

Über die Überbelastung in der Bundesliga

"Es ist wie so oft im Leben: Wenn die Waschmaschine kaputtgeht, ist am nächsten Tag der Trockner auch im Arsch - und dann gibt der Fernseher den Geist auf."

Über die Verletzungsmisere beim BVB

Hey, Schiri, hast du das Abseits geschätzt? Jürgen Klopp

"So viel Fußball heute. Da müsst ihr so 'ne Kackgeschichte machen. Ist das ein Drecksleben, das tut mir echt leid."

Auf eine Journalistenfrage nach der Szene, in der Marco Reus mit dem Linienrichter zusammengestoßen war

"Auf das Niveau werde ich mich nie runtersaufen können."

Über die Trainerdiskussion nach dem Ausscheiden der DFB-Elf 2012 gegen Italien.

"It's not a wish concert."

Nach einer Niederlage gegen Manchester United

"Normalerweise habe ich eine Zweitbrille, aber ich konnte sie bis jetzt nicht finden, weil es ziemlich schwer ist, eine Brille ohne Brille zu finden."

Über seinen Torjubel nach dem 5:4-Sieg gegen Norwich

"Wenn man nicht gerade Schiedsrichter oder Journalist ist, kann Jose Mourinho ein netter Kerl sein."

Über seinen Trainerkollegen Mourinho

"In Liverpool ist man nicht wegen des Wetters - also muss es wegen des Fußballvereins sein."

Auf die Frage, wieso er Trainer beim LFC werde

"Kevin, du bist der Einzige, der mit so einer Maske besser aussieht als ohne."

Über die Gesichtsschutz-Maske von Kevin Großkreutz

"Ein großer Kopf muss weg - und das ist meiner."

Beim Abschied in Dortmund

"Meine Jungs liegen am Vorabend in Doppelzimmern. Ich hoffe da passiert nichts..."

Auf die Frage, ob es ein Sex-Verbot vor Spielen gebe

"Ich habe noch nie einen Wimpel gesehen, auf dem steht: Herbstmeister 2010."

Über die Bedeutung der Herbstmeisterschaft

"Hey, Schiri, hast du das Abseits geschätzt?"

In Richtung eines Schiedsrichters

"Ich mag Jogi Löw. Ich benutze sein Deo, sein Shampoo ..."

Über Bundestrainer Joachim Löw

Mario ist heute morgen aufgewacht - und hatte eine Verhärtung Jürgen Klopp

"Das war so großartig, die Leute freuen sich ein zweites Loch in den Allerwertesten."

Nach dem Sieg gegen Malaga in der Champions League

"Wenn ich heute keine Feier erlauben würde. Ich wäre ich ja der absolute Vollhorst."

Nach dem Einzug ins CL-Finale

"Wir haben uns soeben entschieden, den Verein nicht aufzulösen, obwohl wir unentschieden gespielt haben."

Nach einem Remis gegen Mönchengladbach

"Mario ist heute morgen aufgewacht - und hatte eine Verhärtung."

Über eine Verletzung von Mario Götze

"Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich sehe Sie hier zum ersten Mal, aber direkt eine Forderung zu stellen, was ich zu sagen habe… Hut ab! Welches Ressort? Tierfilme? Sport, oh, alles klar."

Zu einem Journalisten, der seine Frage mit der Bitte startete, dass Klopp keine Floskeln verwenden solle

"Wir werden auf ihn warten wie eine gute Ehefrau, die auf ihren Mann wartet, der im Knast sitzt."

Über Innenverteidiger Mats Hummels

"Wenn es nach Schweiß stinkt - das bin ich. Das Spiel war so aufregend."

Nach einem Sieg gegen die Bayern

"Ich denke erst an Titel, wenn ich die Ziellinie sehe. Und weil ich kurzsichtig bin, sehe ich die später als andere."

Über die Gedanken an eine mögliche Meisterschaft

Es ist besser hier zu sein als in Nordkorea Jürgen Klopp

"Ich beglückwünsche jeden Fan, der bei unserem Spiel in Cottbus bis zum Schluss vorm Fernseher durchgehalten hat."

Nach einer schwachen Leistung seiner Mannschaft bei Energie Cottbus

"Er hatte nur einen Anzug - Amateur."

Über Mainz-Boss Strutz, der bei einer Nicht-Abstiegsfeier vor den Bier-Duschen flüchten musste

"In Mainz könnte ich einen Haufen auf die Ludwigsstraße machen und alle würden sagen: ´Super, Kloppo´"

Auf die Frage, ob die Situation beim BVB schwerer sei

"Es ist besser hier zu sein als in Nordkorea."

Über die Europa League Auftritte seines FC Liverpool

"Du hast die letzte Frage, aber die muss gut sein. [...] Die war wirklich gut. Ich weiß es nicht. Macht´s gut!"

Auf einer Pressekonferenz