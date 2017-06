Nach dem Aufstieg in die U19-Bundesliga nimmt der Kader bei Arminia Klosterhardt Formen an. Auch das Trainerteam steht.

Cheftrainer Robin Krüger erhält Unterstützung von Denis Wagner. Der 27-Jährige war als Spieler unter anderem beim VfL Bochum und SV Dorsten-Hardt aktiv, ist derzeit im Trainerstab der Real Madrid Clinics, dem deutschen Ableger der Jugendakademie der Königlichen, tätig. Weitere Stationen als Trainer waren der FC Schalke 04 und FC Marl.



Robin Krüger meint zu der Verpflichtung: "Mir ist wichtig, nicht nur im Spielerkader, sondern auch im Trainerteam eine möglichst hohe Qualität zu haben. Mit Denis konnten wir einen jungen und engagierten Co-Trainer für uns gewinnen, der menschlich und fachlich sehr gut zu uns passt. Wir werden das Trainerteam aber noch um eine weitere Position erweitern, um noch professioneller aufgestellt zu sein."

Torwart-Trainer Marko Heuer bleibt



Zudem wird Torwart-Trainer Marko Heuer sein Engagement in der U19 weiter intensivieren. Auch hier ist Krüger erfreut: "Mit Marko war der Bereich Torwart-Training bereits sehr gut besetzt und insbesondere da es bei uns zwischenmenschlich sofort sehr gut gepasst hat, freue ich mich umso mehr, dass er bereit ist, sich bei uns noch mehr einzubringen."



Mit Hendrik Rouland (MSV Duisburg) hat die Arminia einen wichtigen Neuzugang verpflichtet, der bereits Bundesliga-Erfahrung, auch in der vergangenen Saison in der U19, mitbringt.

Weitere Neuzugänge:

Paul Schütte (Hombrucher SV)

Philipp Demler (FC Kray)

Mert Yagci (Rot-Weiss Essen)

Salim El Fahmi (SF Baumberg)