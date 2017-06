Greuther Fürth muss sich einen neuen Verteidiger suchen. Stammspieler Niko Gießelmann hat seinen Abschied verkündet.

Über Twitter teilte der 25-Jährige mit, dass er nicht mehr für den Zweitligisten auflaufen wird: "Ich möchte euch mitteilen, dass ich meinen Vertrag nach nun vier gemeinsamen Jahren in Fürth nicht verlängern werde." Wohin es den gebürtigen Hannoveraner ziehen wird, ist aber noch unklar. Gießelmann Niko Gießelmann» zum Profil absolvierte in der abgelaufenen Saison 29 Spiele von Beginn an, kam zudem im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach (0:2) zum Einsatz.