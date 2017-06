In Spanien hat es einen kuriosen Vorfall gegeben. Ganz zum Leid eines Klubs, der gerade um den Aufstieg in die erste Liga kämpft.

Gebrauchter Tag für den spanischen Zweitligisten SD Huesca: Zunächst kam die Mannschaft aus Aragonien am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel um den Aufstieg in die Primera División daheim nicht über ein 2:2 gegen den FC Getafe hinaus. Dann sprengten in der Nacht zu Donnerstag auch noch Einbrecher den Tresor mit der Tageskasse aus dem Estadio El Alcoraz.

70.000 Euro erbeutet

Wie Präsident Fernando Losfablos Arnal bestätigte, entkamen die Diebe mit rund 70.000 Euro Beute - die Arena ist mit 5500 Plätzen recht klein. Zudem verursachten die Räuber rund 4000 Euro Sachschaden.

Ein Happyend kann es für Huesca dennoch geben. Am Samstag geht es im Rückspiel gegen Getafe, der Sieger trifft in den entscheidenden Duellen um den Aufstieg auf CD Teneriffa oder den FC Cadíz - erstklassig hat SD seit der Gründung 1960 noch nie gespielt.