In acht Vorbereitungsspielen bereitet sich Borussia Dortmund auf die Bundesliga-Saison vor. Eine Partie gegen Espanyol Barcelona komplettiert die Testspielserie.

Ausgetragen wird die Begegnung mit dem zweimaligen UEFA-Cup-Finalisten und viermaligen spanischen Pokalsieger, der die vergangene Saison in der Primera División auf dem achten Tabellenplatz abschloss, im Rahmen des Trainingslagers in der Schweiz am 28. Juli in Winterthur.

Die Anstoßzeit ist vorläufig auf 19.30 Uhr fixiert. Zur gleichen Zeit soll auch am 1. August in Altach (Österreich) der Test gegen Atalanta Bergamo angepfiffen werden.