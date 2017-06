Der Bonner SC gibt Vollgas bei seinen Planungen für die neue Regionalliga-Saison. Jetzt hat der Klub seinen fünften Neuzugang vorgestellt.

In der kommenden Spielzeit wird Sebastian Hirsch Sebastian Hirsch» zum Profil das Trikot der "Rheinlöwen" tragen. Der 27-Jährige spielte zuletzt beim Aufsteiger KFC Uerdingen und kommt insgesamt schon auf weit über 100 Regionalliga-Einsätze. Bonns Trainer Daniel Zillken freut sich auf die nächste Verstärkung: "Seit 3 Jahren versuchen wir Basti nach Bonn zu lotsen. Uerdingen setzt auf Vollprofitum, was er nicht zu leisten vermag, da er eine Festanstellung bei Bayer 04 inne hat. Er kann alle Außenpositionen sowohl hinten, als auch vorne spielen. Mit 147 Regionalliga-Spielen kann er mit seiner Erfahrung gute Tipps an unsere jungen Spieler weitergeben."

Gelernt beim MSV und in Leverkusen

Hirsch ist gebürtiger Leverkusener und genoss seine fußballerische Ausbildung unter anderem in der Jugend der Werkself und in der des MSV Duisburg. Für die zweite Mannschaft von Bayer 04 absolvierte er dann 54 Regionalligaspiele. In Bonn will er jetzt die nächsten drauflegen: "Seit Langem verfolge ich den BSC und war mit den Verantwortlichen im permanenten Austausch. In Uerdingen habe ich eine schöne Zeit erlebt, doch nach wie vor steht mein Job an erster Stelle. Ich möchte den eingeschlagenen Weg, den der Klub seit nunmehr drei Jahren verfolgt, mit meiner Leistung weiter voranbringen. Die Trainer Daniel Zillken und Michael Braun kenne ich noch aus meiner Leverkusener Zeit. Dadurch war vieles einfacher."