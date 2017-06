Die deutsche U21-Nationalmannschaft bangt vor dem EM-Auftakt gegen Tschechien um den Einsatz von Schalkes Mittelfeldspieler Max Meyer.

"Max Meyer Max Meyer» zum Profil hat eine Sommergrippe, ist noch nicht ganz einsatzfähig. Da schauen wir noch ein bisschen", sagte Trainer Stefan Kuntz am Donnerstag im EM-Quartier in Wieliczka bei Krakau. Der 21-Jährige konnte bereits am Mittwoch nicht trainieren. Nun droht der Schalker im Auftaktspiel gegen Tschechien am kommenden Sonntag (18 Uhr) auszufallen.

Niklas Stark gibt Grünes Licht

Abwehrspieler Niklas Stark dagegen hat den Härtetest vor dem Auftakt in das Turnier bestanden. "Er hat die Belastung gut verkraftet", sagte Kuntz. Der Verteidiger von Hertha BSC hatte zuletzt unter muskulären Problemen gelitten. Welcher der drei Torhüter Julian Pollersbeck, Marvin Schwäbe und Odisseas Vlachodimos am Sonntag im Tor steht, will Kuntz am Donnerstagabend mit seinem Team entscheiden.