Regionalligist Bonner SC hat seinen nächsten Neuzugang vorgestellt. Den kennen vor allem die Fans von Rot-Weiss Essen.

Der Bonner SC hat Vojno Jesic Vojno Jesic» zum Profil verpflichtet. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach zum Sportpark Nord. Zuvor lief Jesic bereits für Rot-Weiss Essen und den 1.FC Köln II auf und kam bisher auf 79 Regionalliga-Einsätze.

Bonns Cheftrainer Daniel Zillken freut sich auf seinen Neuzugang: "Mit Vojno ist es uns gelungen, einen sehr flexiblen offensiven Spieler an Land zu ziehen. Mit seiner außerordentlichen Technik ist er immer in der Lage, sich aus schweren Situationen zu lösen, um dann seine Mitspieler gut in Szene zu setzen. Darüber hinaus weiß er auch, wo das Tor steht. Er wird unser Offensivspiel sehr beleben. Seine Freistöße sind in der Szene nicht unbekannt."

"In Bonn kann etwas Großes entstehen"

Jesic selbst ist glücklich, wieder in der Regionalliga West zu spielen und geht optimistisch in die neue Saison: "Ich freue mich auf eine neue Herausforderung. Die positiven Gespräche mit Daniel Zillken und Thomas Schmitz haben mich voll überzeugt, dass in Bonn etwas Großes entstehen kann."