Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich einen neuen Mittelstürmer geangelt. In Essen ist der kein Unbekannter.

Marvin Ellmann Marvin Ellmann» zum Profil wird ab der kommenden Saison die Schuhe für den ETB Schwarz-Weiß Essen schnüren. Der 29-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Ratingen 04/19 und soll nun für die Mannschaft von Trainer Manfred Wölpper auf Torejagd gehen. Das hat der gebürtige Duisburger in der Vergangenheit bereits des Öfteren eindrucksvoll bewiesen, vor allem im Trikot des Wuppertaler SV: Für den WSV schoss Ellmann zu Oberliga-Zeiten 55 Tore in 92 Spielen. In Ratingen konnte er zwar nicht an seine Glanzzeiten anknüpfen, doch in 17 Spielen immerhin sieben Mal treffen.

Im Ruhrgebiet ist der Stürmer ohnehin bekannt, Ellmann spielte bereits für Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen und zuletzt eben auch für Wuppertal und Ratingen. Immerhin kamen in den letzten Jahren unter anderem 88 Minuten in der 2. Bundesliga und 25 Spiele in der 3. Liga (für RWO) zusammen, weshalb sich der ETB, der in der abgelaufenen Saison lange mit Abstiegssorgen zu kämpfen hatte, durchaus auf seinen Neuzugang freuen kann. "Marvin Ellmann ist ein Torjäger per excellence", lobt sein neuer Trainer Manfred Wölpper und ergänzt: "Überall wo er war, hat er gut getroffen. Seine beste Zeit hatte er in Wuppertal und kam in Ratingen letzte Saison aber nicht so gut zurecht. Er will sich bei uns noch mal zeigen und richtig angreifen. Wir freuen uns, dass wir mit Ellmann einen Mann bekommen haben, der weiß wo das Tor steht."

Abwehrspieler Kwadwo Amoako verlängert

Außerdem hat der Traditionsklub vom Uhlenkrug bekanntgegeben, dass Abwehrspieler Kwadwo Amoako auch in der kommenden Saison beim ETB spielen wird. Der 23-Jährige kam im Winter vom TSV Meerbusch und bestritt in der Rückrunde drei Partien für den ETB. „Kwadwo hat in der Rückrunde nicht so viel gespielt, wie er es sich erhofft hatte. Er hatte sich auch direkt in der Winterpause verletzt und fiel lange aus. Er ist ein ganz positiver Typ und es ist gut, dass er bei uns bleibt“, sagt Wölpper.