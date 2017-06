Mit der Verpflichtung von Lars Lokotsch (21) verstärkt der Bonner SC seine Offensive. Der 1,90 Meter große Stürmer wechselt vom TuS Oberpleis zu den Rheinlöwen.

"Lars hat in der abgelaufenen Landesliga-Saison 25 Tore erzielt. In einem zweiwöchigen Probetraining konnte er das Trainerteam voll überzeugen. Mit seiner unbekümmerten Art wird er unser Angriffsspiel beleben. Trotz seiner 1,90 Meter verfügt er über ein gutes Tempo, was geradezu für unser Umschaltspiel von großer Bedeutung ist. Hinzu kommt noch, dass er aus unserer Region kommt", sagt BSC-Trainer Daniel Zillken.