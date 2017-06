Mit dem 1. FC Monheim ist auch jemand aufgestiegen, der auch bei den Fans von Rot-Weiss Essen noch Einnerungen auslöst.

André Maczkowiak hütet für gewöhnlich das Tor für die Monheimer. Wegen einer schweren Schultervereltzung fällt der ehemalige Profi von RWE, Ahlen oder Erfurt schon seit Monaten aus. Für die neue Saison hat der 1. FC Monheim in Johannes Kultscher (1. FC Mönchengladbach) und Sebastian Semper (SV Oberbilk, vorher TuRU Düsseldorf) zwei neue Keeper verpflichtet, die sich gut und gerne beide einen Stammplatz erobern könnten. Die Entscheidung hatten Trainer Dennis Ruess und Maczkowiak gemeinsam getroffen, wie der Coach betont. Allerdings mit einem Zusatz: "Macze soll, wenn es geht, noch einmal ein paar Spiele machen. Nach einer Verletzung aus dem Spiel gegen Meerbusch II wortlos zu verschwinden, wird seinen Errungenschaften nicht gerecht."

Ab der kommenden Saison wird Maczkowiak auch bereits ins Trainerteam wechseln. Ruess schätzt seinen neuen Kollegen im Stab: „Es ist ein Privileg, jemanden wie ihn im Team zu haben.“ Maczkowiak wird dann auch das letzte Wort in der Frage haben, wer ihn auf dem Posten der Nummer eins folgen wird: "Er sieht durch seine Erfahrung einfach mehr. Das sind zwei ordentliche Jungs, die vom Typus her unterschiedlicher nicht sein könnten. Am Ende wird André die Entscheidung treffen."

In der abgelaufenen Saison war das alles andere als einfach. Neben Maczkowiak (17 Partien), hüteten nach dessen Verletzung mit Thomas Knauf (ein Spiel), Pascal Oehme (zwei), Pascal Zeler (zehn) und Jonas Agen (vier) noch vier andere Schlussmänner den Monheimer Kasten.