Nach Tarik Kurt und Aaron Langen werden auch die beiden Abwehrspieler Andreas Ogrzall und Jasper Stojan aus der U19 in den Regionalligakader von Rot-Weiß Oberhausen hochgezogen.

"Wir freuen uns, dass wir mit den Beiden weitere junge und talentierte Spieler mit Stallgeruch an den Verein binden konnten. Beide haben sich die Chance durch konstant gute Leistungen in der U19-Bundesliga verdient. Andreas ist ein schneller und robuster Linksverteidiger. Jasper ist Innenverteidiger und besticht durch seine Größe und Abgeklärtheit im Zweikampf. Wir erwarten, dass sich beide schnell an die höheren Anforderungen im Herrenfußball gewöhnen werden“, erklärt Jörn Nowak, Sportlicher Leiter von RWO.