Der Chemnitzer FC ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden

Horst Steffen, der zuletzt den SC Preußen Münster trainiert, übernimmt bei den Himmelblauen. "Der erste Eindruck ist sehr gut. Ich bin froh, dass wir hier sitzen, also dass wir 3. Liga spielen dürfen. Großer Dank an die Stadt und an die Sponsoren, ansonsten wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier. Ab Montag geht es täglich zur Sache", wird Horst Steffen, der einen Zweijahresvertrag in Chemnitz unterschrieben hat, auf www.mdr.de zitiert. Als Co-Trainer steht ihm Sreto Ristic zur Seite.