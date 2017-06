Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger schnell fündig geworden.

Der hessische Fußball-Bundesligist hat am Dienstag den mexikanischen Nationalspieler Carlos Salcedo verpflichtet. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler kommt von Deportivo Guadalajara für ein Jahr auf Leihbasis mit anschließender Kaufoption zum Pokalfinalisten.

"Wir haben Carlos schon länger beobachtet, er hat einen sehr guten Eindruck auf uns gemacht", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. "Mit ihm holen wir einen Innenverteidiger, der keinen Zweikampf scheut. Eine echte mexikanische Kämpfernatur."

Salcedo, der in der vergangenen Saison an den AC Florenz ausgeliehen war, bereitet sich derzeit mit Mexikos Nationalmannschaft auf den Confed Cup in Russland vor. "Ich bin sehr gespannt auf die Bundesliga und mein neues Team in Frankfurt. Es ist ein großer Schritt für mich, in Deutschland spielen zu können - ich freue mich riesig", erklärte er.

Mit Salcedos Verpflichtung kompensiert die Eintracht den Abgang von Jesus Vallejo, der nach einem Leihjahr bei der Eintracht zum Champions-League-Sieger Real Madrid zurückkehrt. Die "Königlichen" planen in der kommenden Saison mit dem 20-Jährigen, der für die Hessen 25 Spiele in der Fußball-Bundesliga absolvierte.

"Natürlich nehmen wir diese Nachricht mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Jesus hat eine überragende Saison gespielt und uns sehr weitergeholfen", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Gerne hätten wir ihn noch ein Jahr in Frankfurt gesehen, aber es erfüllt uns mit großem Stolz, dass wir ihn so gut entwickeln konnten, dass Real ihn nun fest einplant." Vallejo soll in Madrid den Abgang des Portugiesen Pepe kompensieren.