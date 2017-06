Der chinesische Fußball-Erstligist Tianjin Quanjian hat angeblich einen neuen Anlauf gestartet, Torjäger Anthony Modeste vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln zu verpflichten.

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der 29-Jährige per annum 10 Millionen Euro netto verdienen. Als Ablösesumme sind 30 Millionen Euro für die FC-Angreifer im Gespräch. Modeste soll einen Mehrjahresvertrag erhalten.

Offenbar hatte es am vergangenen Freitag bereits ein Geheimtreffen in Köln gegeben. Zuletzt hatte allerdings Manager Jörg Schmadtke noch erklärt, dass kein Angebot für Modeste vorliege. In der Winterpause war der Stürmer schon einmal von Tianjin Quanjian umworben worden. Dabei waren als Ablösesumme sogar 40 oder 50 Millionen Euro im Gespräch gewesen.

Mit 25 Saisontoren war Modeste bester Kölner Bundesliga-Schütze seit mehr als 30 Jahren, er ist der Hauptgrund für Rang fünf in der Abschlusstabelle und steht noch bis 2021 unter Vertrag.

Nach RS-Infos wird ein Transfer von Modeste im Sommer über die Bühne gehen, in den kommenden Tagen soll sich der Franzose zu seiner Zukunft äußern. Ein Deal könnte demnach nur dann scheitern, wenn Modeste sich gegen einen Wechsel stemmt. Die Kölner sind - anders als im Winter - auf jeden Fall bereit, einem Wechselwunsch ab einer Ablöse von 30 Millionen Euro zuzustimmen - so könnte der Kader mit dem Geld in der Breite fit für die Europa League gemacht werden. Erzielt Köln tatsächlich über 30 Millionen Euro, wäre es der absolute Rekordtransfer der Domstädter. Bisher brachte der Verkauf von Lukas Podolski zum FC Arsenal das meiste Geld ein, damals kassierte der FC 15 Millionen Euro. Der Wechsel von Yannick Gerhardt vor einem Jahr zum VfL Wolfsburg brachte 13 Millionen Euro.

Darüberhinaus gibt es ein neues Gerücht bei möglichen Zugängen: Der Kölner Express berichtet, dass der FC am griechischen Abwehrtalent Panagiotis Retsos interessiert ist. Der 18-Jährige ist bereits im jungen Alter Stammspieler bei Olympiakos Piräus. Dementsprechend ist eine hohe Millionen-Ablöse fällig, sollte ein Transfer klappen.