Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach sorgt für helle Begeisterung in beiden Lagern.

Jürgen Lucas (Essens Sportlicher Leiter) und Sven Demandt (RWE-Trainer) haben sich bereits zum Gladbach-Los geäußert und betonten ihre Zufriedenheit.

Am Dienstag fragte RevierSport beim Gladbacher Sportvorstand Max Eberl nach, was er denn vom Los Rot-Weiss Essen hält. Eberl betonte: "Das ist am Niederrhein ein sehr traditionsreiches Duell. Wir freuen uns auf Essen und die heiße Atmosphäre an der Hafenstraße. Das wird schon ein kleiner Hexenkessel. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, was an der Hafenstraße los ist. Wir werden mit Respekt nach Essen fahren und müssen eine souveräne Leistung bringen, um weiterzukommen."

Die Paarungen im Überblick (11. bis 14. August):

TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04

VfB Germania Halberstadt - SC Freiburg

MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg

VfL Osnabrück - Hamburger SV

Bonner SC - Hannover 96

1. FC Magdeburg - FC Augsburg

Chemnitzer FC - FC Bayern München

Hansa Rostock - Hertha BSC Berlin

FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart

Sportfreunde Dorfmerkingen - RB Leipzig

Rot-Weiß Erfurt - TSG 1899 Hoffenheim

SC Paderborn - FC St. Pauli

Lüneburger SK - FSV Mainz 05

Leher TS - 1. FC Köln

Rot-Weiss Essen - Borussia Mönchengladbach

Würzburger Kickers - SV Werder Bremen

1. FC Schweinfurt - SV Sandhausen

SV Morlautern - Greuther Fürth

1. FC Saarbrücken - 1. FC Union Berlin

FC Nöttingen - VfL Bochum

SSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98

SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue

Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf

1. FC Norderstedt - VfL Wolfsburg

SpVgg. Unterhaching - 1. FC Heidenheim

TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt

TuS Koblenz - Dynamo Dresden

FC Rielasingen-Arlen - Borussia Dortmund

Karlsruher SC - Bayer Leverkusen

SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern

Holstein Kiel - Eintrach Braunschweig

BFC Dynamo - FC Schalke 04