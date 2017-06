Der Oberligist ETB SW Essen plant weiter eifrig die kommenden Saison in der fünften Liga.

Klar ist bisher: Der Umbruch bei den Essenern wird sehr groß. Nach dem schwer erarbeiteten Klassenerhalt bekommt die Mannschaft von Trainer Manfred Wölpper ein völlig neues Gesicht. Sieben Abgänge hat der ETB bereits zu verzeichnen. Pjer Radjcic (BSV Schüren), Ridvan Avci (SpVgg Erkenschwick), Philipp Kunz (SpVgg Erkenschwick), Arianit Nebihi (SV Hassel), Deniz Hotoglu (VfB Speldorf), Ahmet Zeki (SC Hassel) und Enes Kurt (auch SC Hassel) haben die Wölpper-Elf bereits verlassen.

Auf der anderen Seite haben die Essener schon zehn Zugänge begrüßt. Allein am Dienstag wurden vier Neue vorgestellt, darunter drei Keeper. Florian Albri wechselt vom A-Kreisligisten SV Spellen nach Essen. Er wurde in der MSV-Jugendabteilung ausgebildet und sammelte reichlich Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga.

Aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen kommt Ricardo Seifried zum ETB. Er war in der abgelaufenen Saison Stammkeeper bei den Kleeblättern in der A-Junioren-Bundesliga. Komplettieren wird das Torhütertrio Fabrice Haller. Der 17-jährige Nachwuchskeeper der Schwarz-Weißen wird in der nächsten Saison auch weiterhin für die U19 spielen, aber soll schon langsam an den Kader der ersten Mannschaft herangeführt werden.

Wölpper über seine beiden neuen externen Torhüter: „Florian Albri möchte im Fußball noch mal voll angreifen und will sich bei uns beweisen. Mit Ricardo Seifried haben wir auch einen starken Keeper, den ich in der letzten Saison mehrmals beobachtet habe. Ich denke, dass beide gut kämpfen müssen, um die Nummer eins beim ETB zu werden.“

Zudem haben die Essener mit Maximilian Güll noch einen Abwehrspieler verpflichtet, der vom Oberliga-Meister KFC Uerdingen kommt. Der 22-jährige Defensivspezialist kam beim KFC in der abgelaufenen Saison zwölf Mal zum Einsatz. Vor seinem Gastspiel in Uerdingen lief er für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund in der Regionalliga auf. Wölpper: „Maximilian Güll ist ein guter Mann für die linke Seite und wird unserer Abwehr mit Sicherheit mehr Stabilität verleihen."

Zuvor hatte der ETB bereits Alessandro Tomasello (FC Kray), Kevin Kehrmann (SSVg Velbert) Eren Canpolat (RWO II), Leotrim Krzyeziu, Sedat Disci (beide eigene U19) und Ömer Erdogan (FC Kray II) verpflichtet.