Der deutsche Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund bereitet sich ab 7. Juli auf die 55. Saison der Fußball-Bundesliga vor.

Im Rahmen von insgesamt acht Testspielen präsentiert sich die Mannschaft des neuen Cheftrainers Peter Bosz ihren Fans in nah und fern, außerdem gehören ein Trainingslager in der Schweiz, der Supercup im Signal Iduna Park und die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal zum Programm.

Bereits vier Tage nach dem Trainingsauftakt steht mit der Partie bei Rot-Weiss Essen am 11. Juli das erste Testspiel und zugleich ein Revierklassiker an, der vielen Fans aus der Region die Möglichkeit bietet, den BVB hautnah zu erleben. Anstoß im Stadion an der Hafenstraße ist 19 Uhr. Erste Härtetests folgen während der Reise nach Japan und China (13.-19. Juli): Am 15. Juli (12.10 Uhr MESZ) misst sich der BVB im Saitama-Stadion nahe Tokio mit dem japanischen Ligapokalsieger Urawa Reds und am 18. Juli (13.20 Uhr MESZ) in Guangzhou mit dem italienischen Renommierklub AC Mailand. Nach der Rückkehr von der Asien-Reise testet Borussia Dortmund am 22. Juli im Stadion des VfL Bochum ein weiteres Mal im Ruhrgebiet, Anstoß der Partie in der Nachbarstadt ist 18 Uhr.

Sein Trainingslager bezieht der BVB vom 26. Juli bis 2. August fast schon traditionell in Bad Ragaz (Schweiz). In diesem Rahmen finden zwei Testspiele statt, eines am 28. Juli (Gegner, Ort und Anstoßzeit noch offen) und eines am 1. August in Altach (Österreich) gegen den italienischen Serie-A-Klub Atalanta Bergamo.

Am Abend des 4. August stellt der BVB im Signal Iduna Park gemeinsam mit Hauptsponsor Evonik offiziell das Team für die Saison 2017/2018 vor. Gleichfalls im schönsten Stadion der Welt bestreitet Borussia Dortmund als amtierender Pokalsieger am 5. August das erste Pflichtspiel der Saison 2017/18: Ab 20:30 Uhr geht es gegen den Deutschen Meister FC Bayern München um den Supercup. Am Tag darauf wird – wie versprochen – das im Winter wegen Nebels ausgefallene Freundschaftsspiel beim Drittligisten Rot-Weiß Erfurt nachgeholt. Spielbeginn im Steigerwaldstadion ist 17 Uhr.

Zwischen der 1. DFB-Pokalrunde (10.-14. August, voraussichtlich im Stadion des SC Freiburg gegen Verbandsligist Rielasingen-Arlen) und dem Bundesliga-Auftakt am Wochenende des 18.-20. August präsentiert sich der BVB mit einem Testspiel beim FSV Zwickau noch seinen vielen Fans und Freunden in Sachsen. Der genaue Spieltermin folgt nach Ansetzung der Pokalpartien durch den DFB.