Der VfL Bochum hat den Vorbereitungsspielplan um einen weiteren wichtigen Baustein ergänzen können. Zur Saisoneröffnung wird Reviernachbar Borussia Dortmund seine Visitenkarte im Vonovia Ruhrstadion abgeben.

Anstoß ist am Samstag, 22. Juli 2017, um 18 Uhr.

Bereits vor zwei Jahren gastierten die Schwarz-Gelben anlässlich der Saisoneröffnung „anne Castroper“, der VfL gewann mit 2:1. Damals stand bei der Borussia ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie, das wird auch dieses Mal der Fall sein: Peter Bosz kommt vom Europa-League-Finalisten Ajax Amsterdam und tritt die Nachfolge von Thomas Tuchel an. In Bochum trifft er an der Seitenlinie auf seinen niederländischen Landsmann Gertjan Verbeek.

Die Ticketpreise und -modalitäten für das Revierderby werden zeitnah über die jeweiligen Vereinsmedien bekannt gegeben.

Der Sommerfahrplan im Überblick:

19.06.2017, 15 Uhr

Trainingsauftakt

LA-Platz am Vonovia Ruhrstadion

21.06.2017, 18:30 Uhr

Testspiel

BW Grümerbaum - VfL Bochum 1848

Bezirkssportanlage Grümerbaum,

Am Nordbad 46a, 44805 Bochum

24.06.2017, 16 Uhr

Testspiel

CSV SF Linden - VfL Bochum 1848

Sportplatz Hasenwinkeler Str., 44879 Bochum

28.06.2017, 18:30 Uhr

Testspiel

TuS Querenburg - VfL Bochum 1848

Rasenplatz Westerholtstr., 44801 Bochum

01.07.2017, (voraus.) 16:30 Uhr

Testspiel

Schachtar Donezk/UKR - VfL Bochum 1848

TSG-Sportplatz am Grenzweg,

Grenzweg 100, 48249 Dülmen

03.07. - 08.07.2017

Trainingslager in Vaalsbroek/NED

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek

Vaalsbroek 1, 6291 NH Vaals, NED

05.07.2017, 18 Uhr

Testspiel in Vaalsbroek

VfL Bochum 1848 - RSC Charleroi/BEL

08.07.2017, 13 Uhr

Testspiel in Vaalsbroek

VfL Bochum 1848 - Royale Union St. Gilloise/BEL

12.07.2017

Testspiel geplant

14. - 16.07.2017

Thüringer Medien Cup 2017

15.07.2017, 16 Uhr

FC Carl Zeiss Jena - VfL Bochum 1848

Stadion der Freundschaft, Gera

16.07.2017, 15:30 Uhr

FC Rot-Weiß Erfurt - VfL Bochum 1848

Volksparkstadion, Gotha

19.07.2017, 18:30 Uhr

Testspiel

VfL Bochum 1848 – FC Groningen/NED

Takko-Stadion, Am Stadion 4, 48291 Telgte

21./22.07.2017

Saisoneröffnung 2017/18 am/im Vonovia Ruhrstadion

22.07.2017, 18 Uhr

VfL Bochum 1848 - Borussia Dortmund

28. - 31.07.2017

2. Bundesliga Saison 2017/18, 1. Spieltag

11. - 14.08.2017

1. Runde DFB-Pokal 2017/18

FC Nöttingen - VfL Bochum 1848