Am Freitag startet die U21-Europameisterschaft in Polen. Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Tschechien, Dänemark und Italien.

Wir haben uns vor dem Turnier mit Polens Fußball-Legende Zbigniew Boniek unterhalten. Der 61-Jährige wurde 1982 mit Polen WM-Dritter und spielte zwischen 1982 und 1985 drei jahrelang an der Seite von Michel Platini bei Juventus Turin.

Zbigniew Boniek, wie groß ist die Vorfreude in Polen auf die U21-EM? Welche Bedeutung hat das Turnier für das Land?

Die Menschen fiebern diesem Turnier entgegen. Die Spiele unserer Mannschaft sowie die Halbfinal-Partien und das Finale sind bereits ausverkauft. Wir wollen Europa ein großes Fußballfest bereiten und uns als tolle Gastgeber zeigen. Nach der EM 2012 ist es für uns das zweitgrößte Turnier, welches wir überhaupt organisieren. Darauf sind wir stolz.

Da ist Polen in der Gruppenphase bereits gescheitert. Was ist bei der U21-EM drin?

Die Favoriten sind die üblichen Verdächtigen: Deutschland, Spanien und England. Wir wollen unsere Jungs für die A-Nationalmannschaft weiterentwickeln, aber für unsere Fans auch ein erfolgreiches Turnier spielen.

Auffällig ist, dass nur in Stadien mit bis maximal 20.000 Zuschauern Fassungsvermögen gespielt wird. Warum finden die Spiele nicht in den großen EM-Arenen von 2012 statt?

Weil das die UEFA-Auflagen sind. Der Verband will nur in diesen kleineren Stadien spielen, weil man Angst um die Zuschauer-Frequenz hat. Die Begegnungen unserer Mannschaft sowie das Finale könnten wir locker im Nationalstadion von Warschau vor 50.000 Zuschauern bestreiten. Das Karten-Kontingent wäre schnell verkauft gewesen.

Am vergangenen Wochenende sorgte Robert Lewandowski mit drei Toren gegen Rumänien für Jubelstürme in Warschau. Besteht die A-Nationalmannschaft eigentlich nur aus "Lewy"?

Gegenfrage: Besteht der FC Bayern nur aus Manuel Neuer? Nein! Neuer, Lewandowski, Ribery, Robben und all die anderen. Eine Mannschaft kann nicht nur aus einem Spieler bestehen. Lewandowski ist unser Kapitän, unsere Lokomotive. Wir freuen uns, dass er Pole und ein Weltklassespieler ist. Aber wir haben noch andere sehr gute Jungs in unseren Reihen, die in den besten Ligen Europas spielen. Wir haben eine tolle Mannschaft.

Zbigniew Boniek, Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski: Die glorreichen 70er und 80er Jahre des polnischen Fußballs. Kann die aktuelle Mannschaft in diese großen Fußstapfen treten?

Die Zeiten sind sehr schwer zu vergleichen. Im heutigen Fußball hast du mal fünf gute und dann wieder zwei schwache Jahre. Fast jede Nation hat mal eine schwächere Generation: Die Deutschen haben das Anfang 2000 erlebt. Wir haben aktuell eine gute Mannschaft, aber ich will da keine Vergleiche zu früher ziehen. Da sind uns die Deutschen meilenweit voraus.

Wie meinen Sie das?

Deutschland ist doch fast für jede Nation ein Vorbild. Sie haben tolle Strukturen, eine sehr gute Nachwuchsarbeit, eine Top-Liga und eine Menge Geld. Wir haben keine gute heimische Liga, unsere Spieler müssen im Ausland spielen, um den nächsten Schritt zu machen und dann auch eine Verstärkung für die Nationalmannschaft zu werden. Wir versuchen aufzuholen und an die großen Nation wieder näher zu kommen. Polen ist da auf einem guten Weg. Das wird man bei der U21-EM sehen. Wir haben vielversprechende Spieler, tolle Stadien und lautstarke Fans, die den Fußball lieben.