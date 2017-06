So langsam geht auch die lange Saison im Amateurfußball endgültig zu Ende. Nur noch wenige Partien in der Relegation stehen an. Die meisten Entscheidungen aber sind gefallen.

Wie berichtet, feiert Amacspor Dahlhausen den Aufstieg in die Kreisliga A. Der Tabellenzweite der B-Liga setzte sich zum Abschluss klar mit 3:0 gegen den SV Phönix Bochum II durch. Phönix wurde Dritter hinter dem SV Bommern 05 II, der mit 4:0 gegen den punktlosen SC Croatia Bochum gewann. Amacspor aber tanzte nach drei Siegen in drei Partien und 8:1 Toren in die Fußball-Kreisliga A.

In der Abstiegsrelegation zur Kreisliga C hatten zwei B-Ligisten Grund zum Jubeln am Wochenende. Denn die beiden besten Teams der Vierergruppe bleiben der B-Liga erhalten. Der TuS Heven II und Hedefspor Hattingen II bleiben in der zweitniedrigsten Klasse des Fußballkreises. Die Drittmannschaften von BW Weitmar 09 und dem SV Herbede steigen in die Kreisliga C ab.

Am letzten Spieltag setzte sich Heven 3:1 gegen Herbede durch. Weitmar verlor in Hattingen mit 2:4. Heven gewann alle drei Partien, Hedefspor zwei. Weitmar und Herbede holten nur einen Punkt.

In der Austiegsrunde zurKreisliga C führt der TuS Querenburg II vor dem SV Bochum-Vöde II die Tabelle an (jeweils 6 Punkte). Gefolgt von RW Langendreer und FC Hasret Sport (je 3). Waldesrand Linden II ist abgeschlagen (0). Hier stehen am 15. und 18. Juni aber noch zwei Spieltage aus.