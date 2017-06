Der FC Schalke 04 II hat nach dem Abstieg ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt.

Mit der jüngsten Verpflichtung untermauerten die Königsblauen, dass in der neuen Saison nur der Wiederaufstieg in die Regionalliga zählt.

Muhamed Alawie wechselt von Eintracht Trier zur Schalker Zweitvertretung. Der 29-Jährige wurde in der abgelaufenen Spielzeit Torschützenkönig der Regionalliga-Südwest-Staffel. Er ist der sechste Neue im Oberliga-Kader von Schalkes Zweiter Mannschaft.

Alawie erzielte in der zurückliegenden Spielzeit 22 Tore in 35 Duellen – er markierte damit exakt die Hälfte aller Trierer Liga-Treffer. Zuvor hat er unter anderem für den SV Meppen, den Lüneburger SK oder den Goslarer SC gespielt. Seine Bilanz in der Ober- und Regionalliga bisher: 109 Tore in 263 Spielen. „Wir sind sehr froh, dass wir Muhamed für uns gewinnen konnten“, betont U23-Manager Gerald Asamoah. „Er hat gezeigt, dass er immer in der Lage ist, zu treffen. Und gerade diese Torgefahr hat uns in der vergangenen Saison gefehlt.“

Neben Alawie hat Schalke II bisher auch Tim Kallenbach (Rot Weiss Ahlen), Sören Ahlers (1. FC Bocholt), Andrejs Ciganiks (Bayer Leverkusen U19), Jonas Carls (Nürnberg II) und Jonas Strifler (SC Verl) verpflichtet.

S04-II-Chef-Trainer Onur Cinel erklärte schon vor dem Alawie-Deal: „Wir sind mit der Entwicklung der Kaderplanung aktuell sehr zufrieden. Es bieten sich extrem viele interessante Spieler an. Wir wollen uns nun vor allem noch mit Innenverteidiger und Angreifern verstärken, die unter die U23-Regelung fallen.“

Als nächster Neuzugang könnte Oberhausens Arnold Budimbu verpflichtet werden. Zwischen den Vereinen geht es derzeit um die Ablöse, da Budimbu bei den Kleeblättern noch bis zum 30. Juni 2018 unter Vertrag steht. Eine Einigung ist in Kürze zu erwarten, nachdem RWO das erste Angebot aus Gelsenkirchen abgelehnt hat und das Gegenangebot beim FC Schalke kein Gehör fand.