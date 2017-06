Ein Nachbarschaftsduell gehört zum Schalker Spielplan der Vorbereitung auf die Saison 2017/2018.

Am Samstag, den 8. Juli, treten die Königsblauen bei der SpVgg Erkenschwick an. Die Partie im Stimberg-Stadion wird um 19 Uhr angepfiffen.

Die Schwarz-Roten verpassten in der vergangenen Spielzeit den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen. In der anstehenden Saison nimmt die Mannschaft von Chef-Trainer Zouhair Allali am Spielbetrieb der Westfalenliga teil.