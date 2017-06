Für acht Spieler des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 ging die Saison 2016/2017 in die Verlängerung.

Fünf verabschiedeten sich am Sonntagabend in ihren Urlaub: Yevhen Konoplyanka (Ukraine), Guido Burgstaller (Österreich), Donis Avdijaj (Kosovo), Nabil Bentaleb (Algerien) und Matija Nastasic (Serbien). Max Meyer, Thilo Kehrer (U21-EM) und Leon Goretza (Confed Cup) sind hingegen immer noch unterwegs.

Yevhen Konoplyanka (Ukraine): Kein Schalke-Profi stand in den vergangenen zwei Wochen so im Mittelfeld war Langzeit-Bankdrücker Yevhen Konoplyanka. Der Ukrainer ist in seiner Heimat sehr beliebt und Leistungsträger in der Nationalmannschaft. Beim 2:1-Erfolg in Finnland erzielte Konoplyanka nach 51 Minuten das 1:0.

Guido Burgstaller (Österreich): Schalkes Erfolgsstürmer stand in Irland in der österreichischen Startelf, spielte 75 Minuten lang. Das Spiel endete 1:1, Burgstaller blieb in seinem elften Länderspiel ohne Tor.

Donis Avdijaj (Kosovo): Schalkes Sturm-Talent stand zum ersten Mal in der Startelf, konnte aber in seinem zweiten Länderspiel die 1:4-Niederlage gegen die Türkei nicht verhindern.

Nabil Bentaleb (Algerien): Nachdem er einige Tage wegen einer Blessur auf das Training verzichten musste, spielte er im Afrika-Cup-Qualifikationsspiel 90 Minuten lang - und jubelte nach dem Abpfiff über den 1:0-Erfolg.



Matija Nastasic (Serbien): Serbien bleibt in der WM-Qualifikation nach dem 1:1 gegen Wales unbesiegt - und das liegt auch an Matija Nastasic, der in der Abwehr 90 Minuten lang verteidigte.

Am Sonntag starten Thilo Kehrer und Max Meyer mit der U21 in die Europameisterschaft. Erster Gegner der deutschen Mannschaft ist Tschechien.