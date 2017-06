Viktoria Köln setzt nach zuletzt zwölf Abgängen und drei neuen Spielern ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Denn die vierte Neuverpflichtung hat es in sich.

Wie RevierSport erfuhr, hat der amtierende Regionalliga-West-Meister eine Einigung mit Manuel Junglas erzielt. Lediglich die Unterschrift fehlt noch. Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielte in den letzten zweieinhalb Jahren für Arminia Bielefeld und absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Pflichtspiele für die Ostwestfalen. Insgesamt kann der gebürtige Kölner auf 187 Einsätze in der 2. Bundesliga (acht Tore, zehn Vorlagen) verweisen.

Zuvor hatte die Viktoria bereits Hendrik Lohmar und Leander Goralski (beide Fortuna Düsseldorf II) sowie Torwart Sebastian Patzler (TuS Koblenz) verpflichtet.

Derweil werden Fatih Candan (TSV Steinbach), Andrejs Ciganiks (FC Schalke 04 II), Tim Jerat, Michael Lejan, Markus Brzenska (alle Karriereende), Mehdi Reichert (TuS Erndtebrück), sowie Alexander Monath, Marco Fiore, Nico Pellatz, Marcel Gottschling und Edwin Schwarz (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen. Brzenska wird neuer Co-Trainer von Marco Antwerpen.