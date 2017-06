Am Sonntag fand beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen die Mitgliederversammlung 2017 im Congress Center Süd der Messe Essen statt.

Neben der Zustimmung der Mitglieder, dass sich die Verantwortlichen von RWE mit einer Ausgliederung beschäftigen dürfen und den Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 gab es noch einige weitere Fakten - ein Lacher war auch dabei.

Bierpreise

RWE-Präsident Michael Welling hatte hier die Lacher auf seiner Seite, als er teils mit einem Schmunzeln betonte: "Wir haben im letzten Jahr die Bierpreise erhöht und größere Becher angeboten. Viele sagten, dass sie dann im Stadion nichts mehr trinken. Am Ende wurde aber deutlich mehr gesoffen. Kritiker könnten sagen, wir mussten uns auch öfter das Spiel schön trinken."

DFB-Pokal-Teilnahme

RWE bekam am Sonntagabend mit Mönchengladbach einen Kracher zugelost. Das Stadion Essen dürfte ausverkauft sein, vielleicht gibt es sogar eine TV-Übertragung. Bei der Attraktivität der Partie ist das nicht ausgeschlossen. Schon vor der Auslosung betonte Welling mit Blick auf die möglichen Einnahmen: "Wir hoffen durch den DFB-Pokal nach Abzug aller Kosten 200.000 Euro mehr zu erzielen als ohne Pokal. Das ist der Plan."

Ehrungen

Wahnsinn! Hans-Georg-Wehner wurde am Sonntag für seine 70-jährige Mitgliedschaft bei Rot-Weiss Essen geehrt.

Personalaufwand

2016 wurden unter dem Punkt Personalaufwand (Löhne und Gehälter) 2.814.425,97 Euro aufgeführt. Im Vergleich 2015: 2.660.783,39 Euro.

Junioren-Abstiege

Die U19, die U17 und in der Folge die U16 mussten Abstiege verkraften. Welling berichtete: "Das ist nicht unser Anspruch. Es ist aber auch nicht so, dass wir davon ausgehen können, dass wir immer die Klasse halten können. Aber so schlecht sollte es auch nicht sein wie in diesem Jahr." Ziel ist mit allen drei Teams wieder um den Aufstieg zu spielen. Ein U19-Trainer steht noch nicht fest.

Hoch3-Aktion

Welling erklärte: "Die Aktion war ein Riesenerfolg, danke an alle, die mitgemacht haben. Wir kommen jetzt ins zweite Jahr. Auch da werden wir das eine oder andere machen. Das Thema Mitglieder wird stärker in den Fokus gerückt." Zusatz vom Essener Präsidenten. "Etwa 2000 Leute der Dauerkartenbesitzer sind noch kein Mitglied, das Potential in diesem Bereich ist groß. Mein Appell: Werden Sie Mitglied, um auch mitbestimmen zu können."