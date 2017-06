Die Planungen für die neue Fußball-Saison in der Fußball-Landesliga laufen beim SV Zweckel auf vollen Touren.

Aktuell hat der Klub laut einer aktuellen Mitteilung 13 Akteure unter Vertrag, dazu zählen in Niko Hawich und Pascal Meinberg auch zwei Zugänge, die früher schon einmal für den SVZ aktiv waren.

Meinberg verlässt Viktoria Resse

Pascal Meinberg hat in der vergangenen Saison als Spieler von Viktoria Resse den Aufstieg in die Westfalenliga gefeiert. Nun kehrt der Allrounder an die Dorstener Straße in den Gladbecker Norden zurück.

In Zweckel war Meinberg schon einmal in der Saison 2013/2014 am Ball. Seinerzeit kam er unter der Regie des damaligen Trainers Günter Appelt auf sieben Einsätze in der Oberliga Westfalen. Meinberg verließ daraufhin den SV Zweckel in Richtung Dorsten-Hardt. Zuletzt kickte er in Gelsenkirchen für Viktoria Resse in der Landesliga. Der Rückkehrer kann von Trainer Mike Theis auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt werden.

Ebenfalls eine Zweckeler Vergangenheit hat Niko Hawich, über dessen Verpflichtung die WAZ bereits berichtet hat. Zu Beginn der vergangenen Saison stand er noch im Aufgebot des Westfalen-Oberligisten SpVgg Erkenschwick.

Weil er am Stimberg aber nur sehr selten zum Zuge kam, wechselte Hawich zur Rückrunde zum Erler SV 08 in die Bezirksliga-Staffel 9. Die Gelsenkirchener, Ligarivalen des BV Rentfort, schwebten in akuter Abstiegsgefahr und wollten diese, auch mit der Verpflichtung von Niko Hawich, bannen. Das gelang ihnen, die 08er beendeten die Meisterschaftsrunde auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Als A-Jugendlicher war Niko Hawich schon einmal für Zweckel im Einsatz. Er soll das Mittelfeld der Grün-Schwarzen verstärken.

Neun Spieler aus dem Kader der Saison 2016/2017 werden auch künftig für den SVZ aufkaufen. Dabei handelt es sich um Fabian Matschnigg, David Kulina, Norman Seidel (der Routinier fungiert zudem als Co-Trainer), Tim Dreiskemper, Joshua Denk, Saher Ayhan, Haris Imsirovic, Tobias Krause und Kevin Imasua.

Dem Nachwuchs eine Chance



Des Weiteren erhalten aus dem eigenen Nachwuchs zwei Akteure eine Chance im Landesliga-Aufgebot: Zum einen wird Maurice Hövel, der in der abgelaufenen Westfalenligasaison schon einige Einsätze zu verzeichnen hatte, zum Kader dazu stoßen, und zum anderen Schlussmann Dario Schierenberg. Er wird nach dem Abschluss der Aufstiegsrunde der A-Junioren ebenfalls zur Landesliga-Mannschaft von Trainer Mike Theis gehören.

Nach zwei Abstiegen in Folge wollen die Zweckeler in der Runde 2016/2017 ihren freien Fall stoppen. Vorrangiges Ziel ist es, in der Landesliga sofort in ein ruhiges Fahrwasser zu kommen.