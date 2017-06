Der Mülheimer FC Vatangücü gewinnt 1:0 beim SV Wanheim 1900.

Für einige mag das überraschend gewesen sein, nachdem der letztjährige A-Ligist aus Duisburg mit einem 8:2-Sieg in die Runde gestartet war. Nicht aber für MFC-Trainer Ergin Yeter: „Ich wusste, dass wir sie schlagen können. Sie sind der stärkste Gegner in der Gruppe – aber nicht die stärkste Mannschaft.“ Diese Rolle auszufüllen schickt sich nämlich der MFC 97 an.

„Wanheim spielt Kick and Rush“



Dabei tat sich das Yeter-Team auf dem holprigen Wanheimer Rasen lange ziemlich schwer. „Wir haben uns dem Gegner angepasst, Wanheim spielt Kick and Rush. Immer wieder lange Bälle auf die drei Stürmer“, so Yeter. Sein Team hielt mit ähnlichen Mitteln dagegen – bis Serkan Cekic nach 78 Minuten das erlösende 1:0 schoss.

„Das war erst das zweite Mal das wir uns flach durchkombiniert haben, das war auch schwer auf dem Untergrund“, war Yeter froh, dass sein Team dann endlich mal „sein“ Spiel durchzog. „Der Sieg war verdient. Das war spielerisch überzeugend, auch wenn wir wieder nicht unser bestes Spiel gemacht haben.“

Die vier Punkte, die Croatia jetzt auf dem Konto hat, würden nicht nur nach Yeters Rechnung eigentlich schon für den Aufstieg reichen, vier von fünf Teams gehen ja hoch. Rechnerisch sicher ist das aber noch nicht. Die Ausgangslage ist natürlich trotzdem blendend.

„Die Chancen stehen sehr, sehr gut. Wir haben jetzt am Mittwoch spielfrei“, blickt Coach Yeter voraus, „und dann im Heimspiel gegen Hamborn können wir am Sonntag alles klar machen und zu Hause den Aufstieg feiern.“