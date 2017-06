Eigentlich wollte der KFC Uerdingen erst am 16. Juni den neuen Trainer und Nachfolger für Andre Pawlak vorstellen.

Doch der Plan änderte sich: Am Sonntagabend gaben die Krefelder den neuen Cheftrainer bekannt. Ex-Profi Michael Wiesinger, der zuletzt für die Spielvereinigung Elversberg zuständig war und mit den Saarländern in der Aufstiegsrelegation gegen Unterhaching scheiterte, übernimmt an der Grotenburg.

Der 44-jährige Wiesinger ist im Besitz der Fußballlehrer-Lizenz und war vor seinem Engagement in Elversberg, für den 1. FC Nürnberg und FC Ingolstadt 04 tätig.

Als Spieler absolvierte Wiesinger 116 Bundesligaspiele und 176 Partien in der 2. Bundesliga. Als Profi stand der gebürtige Burghausener u.a. beim FC Bayern München, 1860 München und 1. FC Nürnberg unter Vertrag.