DFB-Pokal-Auslosung Das sind die Wunschgegner der RL-West-Klubs

Es ist so weit: Am Sonntag wird um 18 Uhr im Fußball-Museum in Dortmund die erste DFB-Pokal-Hauptrunde 2017/18 ausgelost. Die ARD-Sportschau überträgt die Auslosung live.