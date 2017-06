Nantes-Boss Waldemar Kita bestätigt Schalkes Interesse an Talent Amine Harit. Er ist französischer U-20-Nationalspieler und soll rund 12 Millionen Euro Ablöse kosten.

Noch hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 keinen externen Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Durch die Umbesetzung auf der Trainer-Position, auf der Markus Weinzierl von seinen Aufgaben entbunden und durch Domenico Tedesco ersetzt wurde, müssen die vorbereiteten Personalien neu diskutiert und möglicherweise auch zum Teil verworfen werden.

Zumindest bei einem Spieler aus Frankreich scheint ein Wechsel aber Formen anzunehmen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler Amine Harit vom französischen Erstligisten FC Nantes steht bei Schalke hoch im Kurs. Das bestätigte der polnische Nantes-Präsident Waldemar Kita in einem französischen TV-Interview. Harit steht noch bis 2020 bei den Hafenstädtern, die wegen ihrer gelb-grünen Trikots den Spitznamen Kanarienvögel tragen, unter Vertrag und soll rund zwölf Millionen Euro Ablöse kosten.

Da sich aber auch mehrere englische Vereine für den offensiven Mittelfeldspieler interessieren, muss Schalke schon überzeugende Argumente präsentieren, um den französischen U-20-Nationalspieler nach Gelsenkirchen zu lotsen. Der Franko-Marokkaner Amine Harit eroberte sich in seiner ersten Profi-Saison sofort einen Stammplatz und kam für Nantes in 30 Ligaspielen zum Einsatz. 2012 wechselte Harit von Red Star Paris in die Jugend des FC Nantes und entwickelte sich dort zum Junioren-Nationalspieler. Bald könnte der nächste Karriereschritt für den technisch versierten Antreiber, der sowohl zentral als auch halblinks Dampf machen kann, folgen.