Die SG Wattenscheid 09 hat am Sonntag drei wichtige Personalentscheidungen getroffen. Neben einer Neuverpflichtung gingen auch zwei Vertragsverlängerungen über die Bühne.

Jeffrey Obst wechselt von Rot-Weiss Essen an die Wattenscheider Lohrheide. Der 23-jährige gebürtige Berliner ist der erste externe Neuzugang der 09er. "Mit 'Jeff' haben wir einen richtig guten Rechtsverteidiger verpflichtet. Ich sehe ihn in der Abwehr, nicht im Mittelfeld. Es war nicht einfach ihn nach Wattenscheid zu holen. Aber wir hatten lange, ehrliche Gespräche und ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat", erklärt Wattenscheids Trainer und Sportlicher Leiter Farat Toku gegenüber RevierSport. Obst soll die Lücke auf der rechten Abwehrseite schließen, die die durch den Abgang von Haymenn Bah-Traore (Borussia Dortmund II) entstanden ist.

Toku ergänzt: "Ich kenne 'Jeff' schon länger und hätte ihn gerne bereits vor zwei Jahren an die Lohrheide geholt. Er ist ein sehr offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger, der von seiner Athletik und Dynamik lebt. 'Jeff' passt somit hervorragend in meine Spielidee hinein und daher bin ich froh, dass dieser Transfer geklappt hat. Das Wichtigste ist natürlich, dass er nach dem schweren Jahr in Essen gesund bleibt."



Obst wechselte im Sommer 2015 vom Nord-Regionalligisten Schwarz-Weiß BSV Rehden an die Essener Hafenstraße, avancierte direkt zum Stammspieler und kam in der ersten Saison auf insgesamt 26 Einsätze für RWE. In der vergangenen Saison hatte er großes Verletzungspech. Zunächst fiel er die komplette Hinrunde aufgrund einer Schulterverletzung aus und zu Beginn der Rückrunde warf ihn ein Muskelfaserriss wochenlang zurück. Insgesamt kam er dadurch lediglich auf vier Kurzeinsätze in der Saison 2016/2017. In den Jahren zuvor war Obst neben Rehden auch für die Zweitvertretung des SV Werder Bremen insgesamt 60 Mal in der Regionalliga Nord aktiv. In Wattenscheid unterschrieb Obst bis zum 30. Juni 2018.



Neben dem Obst-Transfer dürfen sich die SG_Fans auch über die Vertragsverlängerungen zweier Leistungsträger freuen. Angelo Langer und Matthias Tietz verlängerten ihre Verträge jeweils um ein Jahr. Linksverteidiger Langer stand in der abgelaufenen Spielzeit 33 Mal für die Sportgemeinschaft auf dem Feld und Matthias Tietz räumte in 32 Partien im defensiven Mittelfeld auf.



Am 23. Juni 2017 startet Wattenscheid in die Sommer-Vorbereitung. Aktuell hat Trainer Toku 13 Spieler unter Vertrag. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir werden zum Trainingsstart noch einige Jungs präsentieren. Da bin ich sehr zuversichtlich", sagt der 37-Jährige.