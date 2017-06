Trotz eines 1:0-Sieges gegen den FC Bayern München sind die Titelträume der U17-Junioren des FC Schalke 04 geplatzt. Die Hypothek der 0:3-Niederlage im Hinspiel erwies sich als zu schwer.

Ein 0:3 aus dem Hinspiel in München musste königsblau aufholen. Ein frühes Tor sollte deshalb schleunigst her. Immer wieder setzten die Gastgeber die Jugend des Rekordmeisters früh unter Druck. Die erste klare Gelegenheit sollte ebenfalls Schalke gehören (2.). Einen Abpraller nach einer Ecke konnte ein Schalker aber nicht im Tor unterbringen. Insgesamt entwickelte sich ein flottes Spiel, da sich auch die Münchener nicht versteckten und mutig mitspielten. So rettete S04-Keeper Yannick Lenze auf der Linie (7.).

Nur wenige Minuten später hatte dann wieder Stephan Schmidts Elf die Gelegenheit in Führung zu gehen. Aber auch Justin Neiß Schuss ging knapp vorbei (11.). In der 17. Minute wurde Bayerns Stürmer Franck Evina im Sechszehnmeterraum umgerissen. Zur Verwunderung der meisten Zuschauer blieb der Elfmeterpfiff aber aus. Doch das brachte die Münchener nicht aus dem Konzept. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Gäste in der ersten Hälfte die Kontrolle. Marcel Zylla lief alleine auf Lenze zu, sein Lupfer ging aber knapp an der Bude daneben (18.).

Quasi aus dem Nichts ging Schalke dann aber in Führung. Okan Mete Yilmaz' Schuss ging zwar noch an den Pfosten, den Abpraller konnte Justin Neiß aber verwerten (22.). Wirkung entfaltete der Treffer jedoch weniger. Bayern hatte weiterhin mehr vom Spiel, Schalke blieb durch schnelles Umschaltspiel gefährlich. So auch nach gut einer halben Stunde. Umut Yilmaz dribbelte Richtung Strafraum, schloss ab. Abgefälscht ging sein Schuss neben das Tor. Can Karatas gelang daraufhin fast der Ausgleich. Per starker Drehung entledigte er sich seinen Gegenspielern und drosch den Ball am linken Toreck vorbei (37.).

Nach Wiederanpfiff änderte sich der Rahmen des Bildes nicht. Der FC Bayern hatte mehr Ballbesitzanteile, Schalke schaltete schnell um. Klare Chancen blieben aber nun meist aus. Dafür nahmen Foulspiele und Nickeligkeiten zu. Kleine Rudelbildungen blieben nicht die Ausnahme.

Gut 20 Minuten vor Abpfiff erhöhte Königsblau die Schlagzahl. Zwei Tore musste Schmidts Mannschaft noch aufholen. Wirkliche Gefahr kam vor dem Tor von Bayern Torwart Michael Wagner aber nicht auf. Die Defensive der Münchener kontrollierte das Schalker Ballbesitzspiel und beschränkte sich nun selber auf Konter. Einen letzten Schalker Torschussversuch von Ahmed Kutucu konnte Wagner sicher parieren (77.). Augenblicke vor dem Abpfiff zeichnete sich Yannic Lenze auf der Gegenseite aus (81.).