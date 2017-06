Mit der Wahl des neuen Trainers Domenico Tedesco, der einen Zwei-Jahres-Vertrag erhält, hat Fußball-Bundesligist Schalke 04 in der Sommerpause für bundesweites Erstaunen gesorgt.

„Domenico wer“, war der übliche Reflex bei vielen Fans, die den Werdegang des Deutsch-Italieners bisher nicht präzise verfolgt hatten. Tedesco, gerade einmal 31 Jahre jung, zählt zur Generation der jungen, aufstrebenden, ehrgeizigen, kommunikativen Trainer, die weder Respekt vor großen Namen noch Angst vor schwierigen Herausforderungen haben.

Fairer Umgang ist ihm wichtig. Er will die Spieler mitnehmen und erklärt Leuten, die es nicht in den Spieltags-Kader schaffen, plausibel die Gründe. Tedesco will, dass jedes Kader-Mitglied weiß, dass es wichtiger Bestandteil des großen Ganzen ist. Vorgänger Markus Weinzierl, der mit seinen Personalrochaden und dem Wechselspiel zwischen Startelf, Bank und Tribüne bei mehreren Profis den Zugang verschüttete, wirkte in diesem Bereich bisweilen unglücklich. Profis fühlten sich zu wenig einbezogen, beklagten mangelnde Gesprächsbereitschaft des Trainers.

Weinzierl landete mit Schalke in seiner ersten Saison auf Platz zehn. Jetzt gilt es, für den Bundesliga-Neuling Tedesco, das königsblaue Schiff flottzumachen. Der Sprung in die Spitzengruppe soll her.

Tedesco übernimmt bei Schalke 04 eine Herkulesaufgabe, traut sich den schwierigen Job aber ohne Zaudern zu und will mit den Königsblauen attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen lassen. „Wie viele andere Vereine setzen wir auf einen ebenso besonders jungen wie auch besonders innovativen Trainer“, sagt Sportvorstand Heidel, „der gesamte Vorstand und Aufsichtsrat des FC Schalke 04 unterstützen diese Entscheidung.“

Tedesco ist kein Typ, der eine Mannschaft stur in ein bestimmtes System presst. Er analysiert, was für die Spielertypen am besten ist, wie das Team als Ganzes am griffigsten auftreten kann. Flexibilität ist eine der großen Trumpfkarten, die der Deutsch-Italiener gerne ausspielt. In Aue kam es vor, dass der Kaderchef dreimal in einer Begegnung die Ausrichtung änderte. Tedesco funktionierte beim FC Erzgebirge einen Mittelfeldspieler zum Verteidiger um. Das Experiment funktionierte. Solche Überraschungen kann es künftig auch auf Schalke geben.

Nach elf Profi-Begegnungen beim Zweitligisten Erzgebirge Aue, den er von März bis Mai dieses Jahres vom letzten Platz zum Klassenerhalt führte, weht Tedesco ab August Bundesliga-Luft um die Nase. Alles, was bisher stattfand, war ein Profi-Schnupperkurs für ihn. Allerdings einer, den er mit Bravour meisterte und es schaffte, binnen kürzester Zeit zu begeistern. Bevor Schalke zugriff, war Domenico Tedesco Kandidat beim VfB Stuttgart, der sich letztlich für eine andere Jung-Variante namens Hannes Wolf entschied. Auch der VfL Wolfsburg dachte über Tedesco nach.

Doch beim Werksklub konnten sich die Entscheider nicht dazu durchringen, dem Grünschnabel einen Bundesliga-Job zu übertragen. Zu riskant! Bei Schalke war das anders. In einem Gespräch mit Aufsichtsratschef Clemens Tönnies kam Tedesco mit seiner Art und seinen Visionen hervorragend an. Damit war die Tür zum Traditionsklub geöffnet. Der Rest, wie die rund 500000 Euro Ablösesumme an Erzgebirge Aue, wo er ursprünglich bis 2018 unter Vertrag stand, war reine Formsache.

Auf der DFB-Trainergala, bei der die Urkunden zur bestandenen Fußball-Lehrer-Prüfung überreicht wurden, atmete Domenico Tedesco bereits Promi-Luft. Im Frühjahr 2016 war das. Tedesco, Lehrgangsbester von 24 Teilnehmern und mit der Top-Note 1,0 ausgezeichnet, strahlte auf einem Foto neben DFB-Vizepräsident Rainer Koch, Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann und DFB-Chef Reinhard Grindel. „Die beste Note ist nicht immer der beste Trainer“, meinte Tedesco nach seiner Auszeichnung bescheiden. Mit Nagelsmann, unter dem er in Hoffenheim zwei Etagen tiefer bei der U-19-Mannschaft arbeitete, verbindet Tedesco ein freundschaftliches Verhältnis. Gerne darauf angesprochen wird der ehemalige Kreisliga-Fußballer aber nicht. Ihn nervt das mittlerweile. Demnächst trifft er Julian Nagelsmann wieder. Dann sind die beiden Kumpel erstmals in ihrer Trainer-Karriere Bundesliga-Gegner.