Es ist so weit: Am Sonntag wird um 18 Uhr im Fußball-Museum in Dortmund die erste DFB-Pokal-Hauptrunde 2017/18 ausgelost. Die ARD-Sportschau überträgt die Auslosung live.

Wir haben bei den drei Regionalliga-West-Teilnehmern Rot-Weiss Essen, Bonner SC und TuS Erdntebrück mal nachgefragt, auf wen die Klubs denn gerne in der 1. Runde treffen würden. Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter Rot-Weiss Essen:

"Wir haben keinen Wunschgegner. Es wäre aber natürlich richtig toll, wenn wir ein Los mit Derby-Charakter ziehen oder zumindest gegen einen Verein spielen, der das Gäste-Kontingent auch ausschöpft. Dann hätten wir mal wieder einen richtig geilen Pokalfight an der Hafenstraße. In den letzten beiden Jahren hießen die Gegner Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld und da haben wir gesehen, was mit der fantastischen Unterstützung unserer Anhänger möglich ist." Daniel Zillken, Trainer Bonner SC:

"Der Bonner SC ist seit fast 40 Jahren wieder das erste Mal im DFB-Pokal vertreten. Das ist der Wahnsinn. Die Vorfreude ist riesengroß. In den letzten Jahren hatten wir im Mittelrheinpokal gegen die finanzstarken Klubs wie Viktoria und Fortuna Köln, Alemannia Aachen oder Germania Dattenfeld und Germania Windeck, die beide von Franz-Josef Wernze unterstützt werden, das Nachsehen. Jetzt haben wir es geschafft und wollen den DFB-Pokal einfach nur genießen. Uns ist völlig wurscht, wer der 36 Erst- und Zweitligisten unser Gegner sein wird. Klar, gegen Borussia Dortmund oder den FC Bayern München hätten wir nichts einzuwenden. Ich bin mir aber sicher, dass der Bonner Sportpark Nord auch gegen andere Gegner mit 10.000 Zuschauern ausverkauft wird. Ganz Bonn fiebert der ersten Runde des DFB-Pokals entgegen." Florian Schnorrenberg, Trainer und Sportlicher Leiter TuS Erndtebrück:

"Vor zwei Jahren haben wir vor 8000 Zuschauern im Siegener Leimbachstadion mit 0:5 gegen den damaligen Erstligisten SV Darmstadt 98 verloren. Trotz des Ergebnisses war das ein tolles Ereignis und Erlebnis für alle Beteiligten. Jetzt wollen wir es besser machen: sowohl von der Zuschauerzahl als auch vom Ergebnis her. Wenn wir vor 10.000 Fans gegen einen Erst- oder Zweitligisten spielen würden, wären wir alle glücklich. Der Gegner ist uns wirklich egal. Darauf haben wir sowieso keinen Einfluss. Aber wir werden alle die Auslosung mit großer Spannung verfolgen."

