Der FC Schalke 04 II hat zwei weitere Spieler für den angepeilten Wiederaufstieg verpflichtet. Ein Spieler verlässt S04 II in Richtung 3. Liga.

Der 22-jährige Tim Kallenbach wechselt von Rot Weiss Ahlen. "Da haben die Schalker einen guten Fang gemacht. Schade, dass Tim uns verlassen wird. Aber so ist das Geschäft", ließ Ahlens Trainer Erhan Albayrak aus seinem Türkei-Urlaub verlauten. Bei RWA spielte Kallenbach eine Saison. Der defensive Mittelfeldspieler war Stammkraft und absolvierte 33 Regionalliga-Partien (1 Tor). Ausgebildet wurde der 22-Jährige beim VfL Bochum, wo er nach der U19 in die Zweitvertretung der Reviernachbarn aufrückte. Danach war er für die Zweite Mannschaft des MSV Duisburg aktiv (2014-2016).

Derweil kommt Torwart Sören Ahlers vom niederrheinischen Oberligisten 1. FC Bocholt nach Gelsenkirchen. Der 19-jährige Ahlers stand für Bocholt in der abgelaufenen Saison zehnmal zwischen den Pfosten, nachdem er in der Winterpause vom Wuppertaler SV dorthin gewechselt war. Für den WSV kam er in der abgelaufenen Regionalligasaison auf einen Einsatz. In der Jugend trug er das Trikot von Eintracht Rheine, von wo er 2014 in die U19 von Rot-Weiss Essen und dann in die A-Jugend von Wuppertal (1/2016) wechselte.

S04-II-Chef-Trainer Onur Cinel: „Wir sind mit der Entwicklung der Kaderplanung aktuell sehr zufrieden. Es bieten sich extrem viele interessante Spieler an. Wir wollen uns nun vor allem noch mit Innenverteidiger und Angreifern verstärken, die unter die U23-Regelung fallen.“

Derweil hat Kai Wagner die Schalker Reserve in Richtung Drittligist Würzburger Kickers verlassen. "Kai ist ein hoch veranlagter, junger Spieler, der ein großes Entwicklungspotenzial besitzt. Er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der genauso wie Felix Müller auf der linken Außenbahn zu Hause ist“, sagt Kickers-AG-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer: „Auf Schalke absolvierte Kai einige Einheiten bei den Profis, wo er wichtige Erfahrungen sammeln konnte. Hier in Würzburg ist es unser gemeinsames Ziel, sportlich den nächsten Schritt zu gehen."