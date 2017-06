Bleibt er oder wechselt er in die 2. Bundesliga? Diese Frage stellen sich die Verantwortlichen, Spieler und Fans der Sportfreunde Lotte seit mehreren Wochen. Was wird aus Erfolgstrainer Ismail Atalan?

Nach unseren Informationen sollte der 37-jährige Familienvater eigentlich am Samstag seinen Vertrag beim Drittligisten aus dem Tecklenburger Land einen neuen Zweijahresvertrag - inklusive Ausstiegsklausel - unterschreiben. Doch daraus wird nichts. "An diesem Wochenende wird keine Entscheidung fallen. Mehr möchte ich aktuell auch nicht sagen", erklärt Atalan gegenüber RevierSport. Bis Mittwoch soll eine endgültige Entscheidung fallen.

Neben dem FC Erzgebirge Aue (RS berichtete) soll nun auch Zweitliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg - der bisherige Coach Heiko Herrlich heuerte am Freitag bei Bayer Leverkusen an - seine Fühler nach dem Lotter Fußballlehrer ausgestreckt haben. Doch weiter gilt: Atalan favorisiert einen Verbleib in Lotte. "Ich habe Frau und Kinder und möchte zu diesem Zeitpunkt eigentlich keine großen Umzug vollziehen", sagte der gebürtige Kurde bereits vor Wochen. Außer: Es kommt ein Angebot, welches man nicht ablehnen kann. Doch aktuell scheint es solch eine Offerte von einem großen Klub nicht zu geben.