Nach dem Abschied des langjährigen Präsidenten des Oberliga-Absteigers FC Kray Günther Oberholz, haben die Essener nun einen Nachfolger gewählt.

Neuer erster Vorsitzender beim Bald-Landesligisten ist Jens Allerding. Der 39-jährige, verheiratete und zweifache Familienvater, war bereits zu Regionalligazeiten im Sponsoring des FC Kray vertreten und somit dem Verein bereits verbunden. In mehreren Gesprächen kristalisierte sich schnell heraus, dass der angestrebte Neuanfang mit dem ehemaligen Fußballer des SV Borbeck, Adler Frintrop, Ballfreunde Bergeborbeck und TuS 84/10 werden soll. Nun will der neue erste Vorsitzende den Verein neu ausrichten, zu den Wurzeln des Clubs zurückkehren und auf Sicht den FC Kray wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Zuletzt war Allerding 18 Monate lange Manager des A-Ligisten Al-Arz Libanon.

"Zuerst einmal möchte ich mich für das in mich gesetzte Vertrauen der Mitglieder bedanken. Ich möchte, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten Verein weiter an den bereits vorhandenen Strukturen arbeiten und den FC Kray wieder auf die Erfolgsschiene zurückführen. Insbesondere durch den zur Zeit entstehenden zweiten Kunstrasenplatz werden wir von der Infrastruktur her noch besser aufgestellt sein, um die Abstiege unserer drei Seniorenmannschaften wieder rückgängig zu machen", so Jens Allerding nach seiner Wahl. "Ziel kann es im Seniorenbereich nur sein, in absehbarer Zeit wieder die Nummer zwei in Essen zu werden und ich bin mir sicher, dieses Ziel gemeinsam auch mit unserer starken Jugendabteilung erreichen zu können."

Unterstützt wird der neue "Chef" dabei von Daniel Kuballa als zweitem Vorsitzenden, der, ebenso wie die Geschäftsführung mit Oliver Guß und Frank Diedirichs und die verantwortlichen Kassiererinnen Renate Diedirichs und Beatrix Kuballa, von den Mitgliedern im Amt bestätigt wurden sowie dem ebenfalls wieder gewählten Jugendleiter Peter Bathen.