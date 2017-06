Vor zwei Tagen gab Stefan Kutschke von Zweitligist Dynamo Dresden seinen Abgang bekannt. Der Stürmer steht vor einem Wechsel nach England.

Mit 19 Toren aus 47 Einsätzen in eineinhalb Jahren bei Dynamo hat sich Kutschke auf die Notizblöcke der Konkurrenz geschrieben. Womöglich zieht es den 28-Jährigen sogar nach England. Dort soll der Aufsteiger Hudderfield mit dem in Deutschland bekannten Trainer David Wagner bereits Interesse bekundet haben. Für Kutschke würde dies neben dem Reiz in der Premier League zu spielen auch einen ordentlichen Batzen Geld bedeuten, wie auch Dresdens Sportdirektor Ralf Minge gegenüber der Bild-Zeitung weiß: „Wir müssen respektieren, dass es für ihn vielleicht um seinen letzten großen Vertrag als Profi geht.“

Bis 2018 steht Kutschke noch beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag, die Clubberer dürften jedoch bei einem Ablösegebot von etwa 1,5 Millionen Euro schwach werden. Nach Informationen des Donau-Kuriers wäre auch Bundesliga-Absteiger Ingolstadt bereit diese Summe zu zahlen. Auch Fortuna Düsseldorf hat bereits sein Interesse bekundet, beim Traditionsklub aus der NRW-Landeshauptstadt dürfte es jedoch an der Ablöse scheitern, auch wenn Trainer Friedhelm Funkel bereits angekündigt hatte, mit gezielten Top-Verstärkungen in der kommenden Saison den Bundesliga-Aufstieg in Angriff zu nehmen.

Wohin es Kutschke letztendlich zieht, ist noch offen. Klar ist jedoch, dass sein aktueller Verein Dynamo Dresden der große Verlierer beim Wechsel des Top-Stürmers ist. Kutschke war bei den Schwarz-Gelben bisher nur ausgeliehen, kassieren daher auch keine Ablöse und müssen sich zudem nach einem Nachfolger umsehen.