Ende Mai 2007 steigt RWO in die Regionalliga auf und schreibt damit das erste Kapitel über ein starkes Team.

Kinder, wie die Zeit vergeht. Auf die Woche genau zehn Jahre ist es her, das RWO den Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga Nord schaffte, und damit auch den Grundstein für das spätere „Wunder von Bruns“ mit dem zweiten Aufstieg in Folge perfekt machte. Für die RWO-Fans war der Erfolg von 2007 damals heilsam für die Wunden nach dem doppelten Abstieg zwei Jahre zuvor. Mit 20 Siegen und nur fünf Niederlagen spielte das Team von Chefcoach Hans-Günter Bruns eine starke Runde, die im letzten Heimspiel gegen den BSC Union Solingen mit einem 2:0 Erfolg (Tore von Thomas Ritz und Mike Terranova) letztlich gekrönt wurde.

Die Freude damals kannte buchstäblich keine Grenzen. Nach Abschluss stürmten nicht nur die Ersatzspieler den Rasen, sondern auch die meisten der knapp 6100 Zuschauern verwandelten das Spielfeld in ein einziges Jubelmeer.

Doch wo sind die Spieler von damals heute? Ein Blick auf die Stamm-Elf:

TOR

Christoph Semmler: Die damalige Nummer eins von RWO verließ die Kleeblätter 2010 Richtung Lissabon. Heute arbeitet er als Jugendtorwarttrainer für die Borussia Mönchengladbach.

ABWEHR

Daniel Embers: Der gebürtige Duisburger arbeitete zuletzt als Co-Trainer der U 19 von RWO an der Seite von Mike Tullberg und feierte den Klassenerhalt in der A-Junioren-Bundesliga. In der kommenden Saison wird er für den Nachwuchs des MSV arbeiten.

Dimitrios Pappas: Der Kult-Grieche wurde nach seiner Spielerkarriere Trainer der U 23 von RWO. Nach deren Auflösung wird er nun die Nachfolge von Tullberg bei der U 19 übernehmen.

Benjamin Reichert: Der langjährige RWO-Kapitän beendete 2012 seine Profilaufbahn. Zusammen mit seinen Brüdern Tim und Ralf gründete er den E-Sport-Clan SK Gaming, der zu den erfolgreichsten weltweit zählt. Beruflich ist er daneben als Spielervermittler tätig.

Thomas Schlieter: Der 1,92 m große Abwehrrecke beendete 2016 beim VfB Homberg seine Karriere.

Timo Uster: Beendete 2014 seine Karriere.

MITTELFELD

Markus Kaya: Der langjährige Mittelfeldstratege arbeitete nach seiner Spielerlaufbahn zuletzt als Trainer beim VfB Hüls. Zur Saison 2017/18 wird er Co-Trainer der U 17 von Schalke 04.

Marc Narewsky: Beendete 2013 seine Karriere bei TuS Haltern.

Tim Reichert: Ist bei Schalke 04 in der E-Sport-Abteilung angestellt.

Jens Robben: Der Wirbelwind von damals wirkt immer noch aktiv im Fußballgeschäft. Aktuell ist er beim SV Meppen tätig.

Thomas Rietz: Auch der damalige Torschütze zum 1:0 gegen Solingen hat seine Spielerkarriere noch nicht beendet. Er kickt beim SV Kloster Lehnin in der Kreisliga B.

STURM

Tuncay Aksoy: 2016 wurde Aksoy Spielertrainer bei der Reservemannschaft vom BV Osterfeld. Da schaffte „Toni“ zuletzt den Aufstieg in die Kreisliga B.

Musa Celik: Seit 2014 spielte Celik für den Landesligisten FSV Duisburg. Zur neuen Saison wird er in der Bezirksliga zu SV Genc Osman Duisburg wechseln. Daneben ist er als Sportlehrer an der Fasia-Jansen-Gesamtschule angestellt.

Mike Terranova: Der „Fußballgott“ ist bis zum heutigen Tag RWO treu geblieben und trainiert die erste Mannschaft in der Regionalliga.

Stephan Schneider: Der Mittelstürmer spielte zuletzt beim SV Sonsbeck, wechselt zur kommenden Saison zum SV Hönnepel -Niedermörmter.

Dominik Jansen: Beendete 2014 seine Karriere beim SV Wiedenbrück. Er ist gelernter Industriekaufmann.

TRAINER

Hans-Günter Bruns: Der „Wunder-Macher“ wurde im Februar 2011 auf einem Nichtabstiegsplatz bei RWO entlassen. Danach war er weiter als Fußballlehrer tätig, zuletzt bis April bei Arminia Klosterhardt.