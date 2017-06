Der ehemalige VfL Bochum-Akteuer Marcel Maltritz wird nach 13 Jahren den Klub aus dem Ruhrgebiet verlassen und sich neuen Herausforderungen widmen.

Er wurde zu einer der „Legenden“ gewählt beim VfL Bochum, jetzt verlässt er den Klub. Marcel Maltritz, der von 2004 bis 2014 als Innenverteidiger über 300 Erst- und Zweiliga-Partien bestritt für den VfL, sucht ab Juli eine neue Herausforderung im sportlichen Bereich, zum Beispiel im Managementbereich.

Der heute 38-jährige Familienvater arbeitete beim Zweitligisten zuletzt in der Vertriebsabteilung. Insgesamt war Maltritz - mit einer kurzen Unterbrechung - in verschiedenen Funktionen 13 Jahre für den VfL im Dienst. Für die Traditionsmannschaft von Coach Ata Lameck bleibt er aber sicherlich am Ball.