Nach der Verpflichtung von Niclas Heimann (Rot-Weiss Essen) hat ein anderer Torwart den SV Rödinghausen verlassen: Tim Paterok wechselt in die 3. Liga.

Am Freitagmittag sicherte sich der VfL Osnabrück den zweiten, externen Neuzugang: Vom SV Rödinghausen wechselt Torhüter Tim Paterok an die Bremer Brücke. Paterok stand in der abgelaufenen Spielzeit als Stammtorhüter im Häcker-Wiehenstadion im Kasten. Zuvor war er für Wormatia Worms und die TSG Hoffenheim aktiv, zu denen er über die U19 des SC Paderborn gestoßen war. In Paderborn war Paterok, der wie viele Torhüter zunächst als Stürmer begann, zwischen die Pfosten gewechselt. In der abgelaufenen Saison machte der 24-jährige Keeper 21 Spiele in der Regionalliga-West und verzeichnete 3 Einsätze im Westfalenpokal.

„Beim VfL Osnabrück möchte ich den nächsten Schritt Richtung Profifußball machen. Ich habe jetzt 3 Jahre in der Regionalliga gespielt und bin sehr stolz, dass ich in Osnabrück die Chance bekomme, in der 3. Liga meine Erfahrungen zu sammeln und mich zu beweisen. Hier, bei einem Traditionsverein mit seinem tollen Stadion und den fantastischen Fans, bin ich richtig aufgehoben. Ich bin sehr gespannt und voller Vorfreude auf die neue Spielzeit“, sagte Paterok. „Tim war schon länger bei uns im Gespräch, wir kennen ihn noch aus seiner Zeit bei Hoffenheim. Seitdem haben wir ihn kontinuierlich beobachtet. Wir freuen uns, dass er sich für den VfL entschieden hat“, so Lothar Gans, Leiter Profifußball beim VfL Osnabrück.