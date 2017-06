Der Wechsel des Schweizer Top-Talents Denis Zakaria von Young Boys Bern zum Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist perfekt.

Nach der sportärztlichen Untersuchung unterzeichnete der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler am Freitag beim Tabellenneunten der abgelaufenen Saison einen Vertrag bis 2022. Die Ablöse soll im Bereich von zehn Millionen Euro liegen.

"Es ist ein großer Schritt, in die Bundesliga zu wechseln. Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich das kann", sagte Zakaria bei seiner Vorstellung und fügte an: "Granit Xhaka ist ein Beispiel, an dem ich mich orientieren kann. Ich bin aber ein anderer Spielertyp."

Sportdirektor Max Eberl erklärte: "Wir haben mit Schweizern gute Erfahrungen gemacht. Denis kennen wir schon länger. Er hat unglaublich großes Potenzial und Robustheit, das brauchen wir."

Vor Zakaria, der den zum DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund abgewanderten Mahmoud Dahoud ersetzen soll, hatten die Fohlen schon Vincenzo Grifo (24) vom Ligakonkurrenten SC Freiburg verpflichtet. Zakaria ist der fünfte Schweizer im aktuellen Gladbacher Kader nach Yann Sommer, Nico Elvedi, Josip Drmic und Djibril Sow.