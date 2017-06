Im Halbfinal-Hinspiel um die deutsche U17-Juniorenmeisterschaft erkämpfte sich der BVB ein 1:1 (0:1) beim Favoriten Werder Bremen.

Im Rückspiel am Sonntag (11 Uhr) hofft Dortmunds Trainer Sebastian Geppert nun auf eine bessere Chancenverwertung seiner Elf. Denn diese war der einzige Makel, den der Trainer am Mittwoch ausmachen konnte. Dank einer couragierten, mutigen und aufmerksamen Leistung konnten die schwarz-gelben Nachwuchshoffnungen den großen Favoriten Werder Bremen immer wieder in Bedrängnis bringen. Zwar mussten auch einige enge Situationen rund um den eigenen Strafraum überstanden werden, doch diese können bei der individuellen Qualität der Bremer nicht immer verhindert werden, wie Geppert betonte.

Schon vor dem Hinspiel lobte er die herausragende Qualität der Norddeutschen. In 26 Spielen musste die Mannschaft von Marco Grote nur eine Niederlage hinnehmen, konnte sagenhafte 25 Partien für sich entscheiden. Das Unentschieden war ein Novum für die Grün-Weißen in dieser Saison. Aber auch vor dem Rückspiel wird Geppert nicht müde, die Fähigkeiten des Meisters der Nordstaffel herauszuheben: "Taktisch waren die sehr gut. Zusammen mit den vielen starken Individualisten kann man die nicht immer verteidigen." Besonders imponiert hat dem 33-Jährigen der äußerst ballsichere Spielaufbau aus der Abwehr. "Das war ein sehr niveauvolles Fußballspiel", analysierte er sich, um dabei ein wenig stolz hinzuzufügen: "Auch dank unserer Leistung."

Wenn wir unsere Chancen effektiver verwerten, ziehen wir ins Finale ein Sebastian Geppert (BVB U17-Trainer)

"Wir waren mindestens gleichwertig - wenn nicht sogar ein Stück weit besser", freute Geppert sich. Hätte sein Team seine Chancen besser genutzt, wäre wohl sogar ein bessere Ergebnis am Ende herausgesprungen. Der ehemalige Stürmer ärgerte sich deshalb ein wenig: "Wir hatten ein Chancenplus." Erst ein Elfmetertor durch Alla Bakir (53.) brachte die Erlösung nach dem frühen Rückstand durch David Lennart Philipp (14.).

Wo die Dortmunder Jugendlichen also ansetzen müssen, ist klar. "Wir müssen zielstrebiger spielen. Wenn wir unsere Chancen effektiver verwerten, ziehen wir ins Finale ein", ist sich der Coach sicher. Als Voraussetzung dafür müsse seine Elf aber eine mindestens ebenso couragierte Leistung wie im Hinspiel zeigen: "Wir müssen mit Vollgas dagegenhalten, von der ersten Minute an die Zweikämpfe gewinnen und dürfen Bremen nicht ins Spiel kommen lassen."