Der FC Viktoria Köln vollzieht zur kommenden Saison einen größeren Kader-Umbruch. Mittlerweile haben schon elf Spieler die Viktoria verlassen.

Marcel Gottschling und Edwin Schwarz (beide Ziel unbekannt) sind die Abgänge zehn und elf. Zuvor teilte der amtierende Regionalliga-West-Meister bereits mit, dass Fatih Candan (TSV Steinbach), Andrejs Ciganiks (FC Schalke 04 II), Tim Jerat, Michael Lejan, Markus Brzenska (alle Karriereende), Mehdi Reichert (TuS Erndtebrück), sowie Alexander Monath, Marco Fiore und Nico Pellatz (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen werden. Brzenska wird neuer Co-Trainer von Marco Antwerpen.

"Wir haben alle Stammspieler gehalten und wollten in der Breite einfach Veränderungen vornehmen. Wir sind uns einig, dass nach so einer großen Enttäuschung wie der Relegation gegen Jena wieder frisches Blut in den Kader kommen muss. Wir werden auch zwei, drei Kracher holen, damit die Verantwortung nicht nur auf Spieler wie Daniel Reiche, Mike Wunderlich oder David Jansen verteilt wird sondern auch neue Spieler eine Führungsrolle übernehmen", erklärt Stephan Küsters.

Laut dem Sportlichen Leiter der Viktoria sind die Verantwortlichen bei einigen potentiellen Neuzugängen schon weit. "Unterschrieben, ist aber noch nichts", betont Küsters und ergänzt: "Wir werden wieder eine richtig gute Mannschaft haben und um den Titel spielen. Wir wollen wieder in diese beschissene Relegation und es dann besser machen."