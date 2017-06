Es könnte gut sein, dass sich der FC Erzgebirge Aue in wenigen Tagen einen neuen Trainer suchen muss. Domenico Tedesco scheint in der Bundesliga sehr begehrt zu sein.

Der 31-jährige Fußballlehrer führte Aue zum Klassenerhalt und soll nun auf der Liste des FC Schalke 04 stehen. Sollte es Tedesco wirklich in die Bundesliga ziehen, dann würde der FC Erzgebirge wohl den Kontakt zu Ismail Atalan intensivieren.

Nach RevierSport-Informationen haben die Sachsen bereits zu Wochenbeginn Kontakt zum 37-jährigen Trainer der Sportfreunde Lotte aufgenommen. Atalan arbeitet seit zweieinhalb Jahren äußerst erfolgreich in Lotte. In 110 Spielen unter dem gebürtigen Kurden erreichte Lotte einen Punkteschnitt von 1,89 Zählern pro Partie. Im letzten Sommer gelang der langersehnte Aufstieg in die 3. Liga. Neben einer guten (Platz 12., Anm. d. Red.) Premieren-Saison in der 3. Liga sorgte Atalan mit seinen Sportfreunden im DFB-Pokal für Furore. Erst im Viertelfinale war für Lotte Schluss. Der kleine Klub aus dem Tecklenburger Land unterlag gegen den späteren DFB-Pokal-Sieger Borussia Dortmund mit 0:3. Fortan konnte sich Atalan vor Anfragen diverser Profiklubs kaum retten. Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern, Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, FC St. Pauli oder auch der 1. FC Nürnberg - all diese Traditionsklubs suchten den Kontakt zum heißbegehrten Fußballlehrer-Neuling. Doch zu einer Unterschrift kam es nicht. "Ich habe in der Vergangenheit einige Gespräche geführt. Doch letztendlich kam es zu keinem Abschluss", sagt Atalan gegenüber RevierSport.

Atalan, der vor fünf Jahren noch Davaria Davensberg in der Kreisliga trainierte, gilt als sehr bescheiden, bodenständig und familiär. Deshalb dürfte für ihn ein Wechsel ins Erzgebirge auch nicht infrage kommen. Er würde weit weg von seiner Familie sein und Aue dürfte auch in der kommenden Saison um den Klassenerhalt kämpfen - egal wie der Trainer heißen wird. Das sind keine attraktiven Voraussetzungen, um Lotte zu verlassen. Atalan liegt nach unseren Informationen ein unterschriftsreifer, gut dotierter neuer Zweijahresvertrag - inklusive Ausstiegsklausel - in Lotte vor. "Ich fühle mich in Lotte einfach sehr wohl", sagt Atalan. Mehr möchte er über seine Zukunftspläne nicht verraten. Doch die Tendenz ist eindeutig: Atalan und die Sportfreunde Lotte werden ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen.