Wie erwartet wechselt Schalkes Ersatztorwart Fabian Giefer zum FC Augsburg. In zweieinhalb Jahren bestritt Giefer nur drei Spiele für die Profis.

Schon seit Tagen wurde über einen Wechsel von Schalkes Ersatztorwart Fabian Giefer zum Bundesliga-Rivalen FC Augsburg spekuliert - am Donnerstagmittag bestätigten die Vereine den Transfer. Für etwa 750.000 Euro verlässt Giefer die Königsblauen. Bei den Augsburgern unterschrieb er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Er kämpft mit dem Ex-Bochumer Andreas Luthe um den Platz zwischen den Pfosten.





Giefer war zur Saison 2014/2015 von Fortuna Düsseldorf zu den Königsblauen gewechselt. In zweieinhalb Jahren auf Schalke bestritt Giefer lediglich zwei Bundesliga- und ein Europa-League-Spiel für die Profis. Zuletzt war er an den englischen Zweitligisten Bristol City verliehen. Für Bristol stand er elfmal zwischen den Pfosten.





"Ich bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich riesig auf eine sportlich erfolgreiche Zeit mit dem FCA“, sagte der 27-jährige Giefer. Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter ergänzte: „Er befindet sich im besten Fußballalter und hat zugleich schon viel Erfahrung gesammelt.“



Schalkes Personal in der Saison 2017/2018



Zugänge (3+3): Sidney Sam, Felix Platte (waren an Darmstadt 98 ausgeliehen), Fabian Reese (war an den Karlsruher SC ausgeliehen). Dazu kommen aus der eigenen Jugend Haji Wright, Luke Hemmerich und Weston McKennie.



Abgänge (9): Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Sead Kolasinac (FC Arsenal), Fabian Giefer (FC Augsburg), Timon Wellenreuther (Willem II Tilburg), Phil Neumann (FC Ingolstadt), Holger Badstuber (war ausgeliehen und kehrt zum FC Bayern zurück), Abdul Rahman Baba (war ausgeliehen und kehrt zum FC Chelsea zurück), Sascha Riether, Dennis Aogo (jeweils Ziel unbekannt).



Torhüter: Ralf Fährmann, Alexander Nübel.



Abwehr: Benedikt Höwedes, Matija Nastasic, Naldo, Thilo Kehrer, Coke, Atsuto Uchida.



Mittelfeld: Johannes Geis, Benjamin Stambouli, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf, Max Meyer, Yevhen Konoplyanka, Sidney Sam.



Sturm: Breel Embolo, Guido Burgstaller, Franco Di Santo, Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey.



Dazu kommen die U19-Spieler Luke Hemmerich (Rechtsverteidiger), Westen McKennie (defensives Mittelfeld) und Haji Wright (Sturm).

*Stand 08.06.2017