Am 19. Juni rollt der Ball wieder an der Krefelder Straße. Dann nimmt die Alemannia die Vorbereitungen auf die Spielzeit 2017/18 in der Regionalliga West auf.

Auch die ersten Testspiele konnten bereits terminiert werden. Zu Beginn der Sommervorbereitung bestreiten die Schwarz-Gelben wie in den Vorjahren zwei Freundschaftsspiele bei Vereinen in der Region.

Der erste Test findet am 23. Juni bei Arminia Eilendorf statt. Anstoß ist um 18.30 Uhr im Mark-Reinhardt-Stadion (Brander Straße) in Eilendorf. Vier Tage später testen die Alemannen gegen einen Drittligisten. Auf dem Trainingsplatz „Sevilla“ empfängt die Elf von Trainer Fuat Kilic am 27. Juni (16 Uhr) Fortuna Köln. Für den dritten Test reist Aachen am 1. Juli (16 Uhr) zu Bezirksligist Concordia Oidtweiler. Gespielt wird auf der Sportanlage an der Bahnhofsstraße. Ein Wiedersehen mit vielen früheren Alemannia-Spielern gibt es am 4. Juli (18.30 Uhr), wenn die Aachener beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach antreten.

Zu Gast bei Mainz 05

Die vermeintlich größte sportliche Herausforderung wartet am 8. Juli auf die Tivoli-Kicker. Um 17 Uhr kommt es im Bruchwegstadion zum Duell mit dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05. Der Eintritt zu dieser Begegnung ist frei. An das altehrwürdige Mainzer Stadion dürften besonders die Aachener Fans gute Erinnerungen haben. Vor knapp elf Jahren, am 13.10.2006, übernahm die Alemannia dort nach einem 3:1-Auswärtserfolg für eine Nacht die Tabellenführung in der 1. Bundesliga.

Weitere Testspiele sowie eine Saisoneröffnungs-Feier sind in Planung. Die Austragung des 1. Spieltags der Saison 2017/18 ist für den Zeitraum vom 28. Juli bis 31. Juli 2017 geplant.